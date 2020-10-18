美国拒绝俄方关于无条件延长《新削减战略武器条约》的提议

新华社华盛顿10月16日电（记者刘品然）美国白宫16日拒绝俄罗斯方面关于将明年到期的《新削减战略武器条约》无条件至少延长一年的提议。

美国总统国家安全事务助理奥布莱恩当天在一份声明中说，俄罗斯总统普京当天关于在不限制核弹头数量条件下延长《新削减战略武器条约》的提议“行不通”。美方提议将该条约延长一年，但其间两国须限制各自的核弹头数量。他还称，希望俄罗斯能在军备竞赛出现之前重新评估其立场。

克里姆林宫网站发表声明说，普京16日召集俄联邦安全会议常务委员讨论《新削减战略武器条约》问题。普京提议将该条约无条件至少延长一年。他表示，延长这一条约旨在为详细磋商相关问题争取机会，防止俄罗斯和美国以及全球所有希望维持战略稳定的国家失去此领域的基础性文件。

分析认为，美方有关限制核弹头数量的提议旨在对俄罗斯战术核武器加以限制。俄副外长里布亚科夫此前曾表示，美方相关立场对俄方来说不可接受。

美俄两国2010年签署《新削减战略武器条约》，该条约旨在限制两国部署的核弹头和运载工具数量。美俄《中导条约》2019年失效后，《新削减战略武器条约》成为两国间唯一的军控条约，该条约将于2021年2月到期，但条约有效期可在两国协商后至多延长5年。

为讨论延长《新削减战略武器条约》相关问题，美俄代表今年6月开始举行数轮对话谈判，但未取得实质性进展。

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