“中国减贫成就有力促进全球发展事业”（我看中国脱贫攻坚）

“中国一定能够如期完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。”蒙古国国立大学经济学院院长策布勒玛日前在接受本报记者采访时表示，中国成功走出一条中国特色扶贫开发道路，通过有效实施精准扶贫精准脱贫基本方略，取得了举世瞩目的减贫成就。中国减贫成就有力促进全球发展事业，为其他发展中国家解决贫困问题提供有益借鉴。

策布勒玛非常关注中国脱贫攻坚的进展，曾仔细研读《习近平谈治国理政》《摆脱贫困》等有关著作。她表示，自2013年实施精准扶贫以来，中国贫困人口减少9300多万，成为最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家。“针对不同贫困区域、贫困个体的具体情况，实施精确帮扶，是中国减贫成功的关键。”

去年6月，作为蒙古国学者和媒体赴华考察“脱贫攻坚”课题组成员之一，策布勒玛前往中国内蒙古自治区兴安盟、通辽市及贵州省安顺市、黔南州惠水县等地考察。回国后，她撰写考察报告，向蒙古国民众介绍中国脱贫攻坚的显著成就和宝贵经验。

“在脱贫攻坚过程中，中国政府注重扶贫与扶志、扶智相结合，立足当地资源条件，发展特色优势产业，让开发式扶贫与保障性扶贫相衔接。”策布勒玛在兴安盟考察时了解到，当地依托传统美术技艺，建起刺绣厂，设立刺绣扶贫协会等，为贫困农牧民提供免费培训。“通过这种方式，当地民众收入大幅提高，生活条件明显改善，实现了脱贫目标。”

策布勒玛对中国政府采取的“两不愁三保障”等政策印象深刻。她表示，这一系列举措为中国兑现脱贫承诺提供坚实基础和保证。“中国减贫的成功经验和巨大成就，为广大发展中国家带来信心和希望。”

（本报乌兰巴托10月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月18日 03 版）

(责编：杨光宇)