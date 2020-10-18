建设人与自然和谐共生的现代化

“十三五”期间，中国生态文明建设取得显著成效，生态环境质量明显改善，美丽中国建设迈出坚实步伐。接受本报记者采访的国际人士积极评价中国推进生态文明建设的举措和成就，认为其彰显了中国政府的治理决心和治理能力。中国积极参与全球环境治理，将为建设清洁美丽的世界作出更大努力和贡献。

“经济发展和环境保护协调发展新路径”

从将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，到将“树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，增强绿水青山就是金山银山的意识”写入党章，再到将生态文明写入宪法，中国把生态文明建设放在突出地位，融入中国经济社会发展各方面和全过程，努力建设人与自然和谐共生的现代化。

“中国城市蓝天越来越多，空气越来越好。”比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹曾多次访华，对中国生态环境改善有直观感受。他表示，中国对节能减排和清洁能源发展给予政策支持，山水林田湖草沙的综合治理科学务实，生态文明建设成就令世界瞩目。

南非金山大学国际关系学院教授加斯·谢尔顿考察过中国新疆的防护林工程。曾经的荒漠变成绿洲，给他留下深刻印象。“习近平主席提出‘绿水青山就是金山银山’的‘两山’理念，指明了经济发展和环境保护协调发展新路径。”

日本丽泽大学名誉教授三潴正道40多年来一直关注中国发展变化。在他看来，中共十八大以来，中国政府高度重视应对大气、水、土壤污染等环境问题，更加重视生态文明建设，采取了一系列行之有效的措施，切实改善了环境。

蒙古国科学院国际关系研究所中国室主任旭日夫曾就“中国生态文明建设”课题随团走访内蒙古、河北、浙江等地。“我亲身感受到‘两山’理念在中国深入人心，中国特色生态文明建设的成效显著。”

“将有力推动世界经济的‘绿色复苏’”

中国用生态文明理念指导发展。2019年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年累计下降48.1%，非化石能源占一次能源消费比重达15.3%。可再生能源投资连续5年超过1000亿美元，新能源汽车保有量占世界一半以上……一系列亮眼的数字背后，是中国推动生态文明建设取得的丰硕成果。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴曾在2015年参与中国青年创业者项目，了解到中国企业需要严格遵守的环保法规。他表示，中国坚持人与自然和谐共生，鼓励环保技术创新，积极培养环保专业人才，生态文明建设富有创造性和实践性。

“绿色发展理念在中国深入人心。中国政府通过出台规章制度，使之落实到位。”巴尔丹表示，绿色发展是中国经济高质量发展的内在要求。

“中国发展绿色经济意义非凡，这是共谋全球生态文明建设的一个重要途径。”美国中美后现代发展研究院院长菲利普·克莱顿注意到，中国减排对全球经济发展和生态环境治理产生了积极效应。中国在可再生能源领域进行了大量投资，有助于改变全球能源行业发展格局。

世界资源研究所执行副主席马尼希·巴布纳表示：“中国政府应对气候变化的政策措施，体现出积极的态度和坚定的决心，中国将成为世界绿色低碳经济发展领跑者。”

“十三五”期间，中国对生态环境领域的科技投入不断增多，取得一批重要科研成果，为建设美丽中国提供了强有力的科技引领和支撑。泰国泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷关注到，近年来中国新能源产业发展引领全球，为世界应对环境挑战贡献了重要力量，“未来，中国加大新能源产业投入，将有力推动世界经济的‘绿色复苏’。中国坚定不移走绿色发展之路，同时推动全球可持续发展，充分展现了负责任大国担当，为其他国家树立了榜样。”

“为各国共建人类美好家园提供有益借鉴”

生态文明建设关乎人类未来，建设绿色家园是各国人民的共同梦想。作为世界最大发展中国家，中国愿意承担与中国发展水平相称的国际责任，为全球环境治理贡献力量。

在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席郑重宣告，中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。“这是国际环境政策领域的一座里程碑，意味着全球气候目标的实现向前迈出了一大步。”德国环保组织“德国观察”国际环境政策负责人卢茨·魏舍尔表示。

三潴正道认为，近年来，中国生态文明建设取得辉煌成就，民众参与生态文明建设的自觉性和主动性显著增强。“中国不断完善生态文明相关法律法规，加大山水林田湖草沙综合治理力度，打破地方行政壁垒进行综合施策等做法，对许多国家都有借鉴意义。”

尼泊尔中国研究中心执行主席巴特拉伊表示，中国生态建设成就获得广泛赞誉，这不仅是对中国发展理念的肯定，也寄托着世界人民对全球未来绿色发展的共同愿景。“中国在建设生态文明的过程中，广泛参与环保领域国际合作，为各国共建人类美好家园提供有益借鉴。”

在中欧数字协会创始人、主任克劳迪娅·韦尔诺蒂看来，中国采取有力举措建设生态文明，对全球环境治理至关重要，打造绿色合作伙伴已成为欧中务实合作的优先议题之一。

巴布纳表示，中国正大力支持绿色投资，借助自身经验，为其他发展中国家避免走先污染后治理的老路提供了重要启示。“中国企业在走出去的过程中，将绿色发展理念带到东南亚，这将有益于东南亚国家实现可持续发展。”新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山说。

（本报北京、约翰内斯堡、布鲁塞尔、东京、乌兰巴托、华盛顿、曼谷、开罗、柏林电 记者俞懿春、万宇、张朋辉、刘军国、霍文、李志伟、林芮、周輖、花放）

《 人民日报 》（ 2020年10月18日 03 版）

(责编：杨光宇)