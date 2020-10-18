图为埃塞俄比亚索马里州科利尔离网光伏电站全景。

中国国家电网中国电力技术装备有限公司供图

黄褐色的戈壁上，彩旗飘飘，近千块光伏板在阳光下熠熠生辉。埃塞俄比亚索马里州离网光伏电站项目日前正式竣工并完成带电，项目附近的科利尔村因之被“点亮”，2000多户家庭、近6000人用上了清洁电力能源。“今天是值得纪念的一天，漆黑的夜晚从此将被电灯照亮，孩子们可以在电灯下读书，我们终于有了梦寐以求的电。”村民所罗门连声感谢。

埃塞电力短缺情况严重，全国电力普及率仅为30%左右，绝大部分农村地区远离电力主干网，利用自然资源建设带有光伏、风能、储能的小型离网电站是重要的供电解决方案之一。“中企承建的4个光伏电站，是埃塞第一批12个离网太阳能电站中最早完工和投运的工程，最早为所在村落送去光明。”埃塞水利能源部部长塞拉西·贝克利在竣工仪式上表示，该项目推动了埃塞电力普惠计划的落实。

据介绍，包括索马里州离网光伏电站项目在内的4个光伏电站分布在埃塞东部、西南和西部的边远地区，由中国国家电网中国电力技术装备有限公司（中电装备）承建完成。这些项目采用智能离网光伏系统，将太阳能转化为电能，配备储能电池，可以通过手机应用远程监测系统运转数据。

索马里州离网光伏电站项目是世界银行“点亮非洲”计划首批示范工程之一，也是在埃塞的首个试点项目。据中电装备驻埃塞总代表陈超介绍，电站设计年发电量为142万千瓦时，能够保证当地居民用电的稳定性和可靠性。

光伏电站的建成改变了科利尔村村民的生活。此前，大部分村民家里唯一的电器是手机，村里的医院靠柴油发电机发电。光伏电站建成以后，村里架起了路灯，村民们开始置办电扇、电视等功率较大的电器。“能保障偏远的非洲乡村用上电，是一件很令人自豪的事情。”索马里州离网光伏电站项目经理张智辉说。

项目建设期间遭遇新冠肺炎疫情，给施工带来诸多困难。中国企业力保防疫和建设两不误，专门派驻医疗队、技术队并调配医疗防疫物资。“在做好疫情防控的同时，项目仍然高质量完成。我们要为中国建设者的坚守点赞，这是中国企业实力与担当的体现。”贝克利说。为此，索马里州政府专门向中电装备公司颁发证书，以表彰企业为索马里州发展作出的突出贡献。

世行方面表示，中国企业建造的项目为“点亮非洲”计划作出很好示范，世界银行将以此为模板，持续在埃塞其他200余个未通电村庄大力推广，力求在2025年实现全国35%的供电由离网光伏发电完成，惠及570万户家庭。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年10月18日 03 版）

(责编：杨光宇)