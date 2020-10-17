美国近三成职场妈妈正考虑离职

人民网旧金山10月16日电（邓圩 叶颖）在美国逐步复工、失业率下降之际，女性就业和劳动力参与度仍然面临阻碍。妇女权利组织LeanIn.Org和管理咨询公司麦肯锡发布《2020职场女性报告》，报告显示，在疫情期间，母亲承担大部分家务劳动和育儿责任的可能性是父亲的3倍。由于疫情，增加了在家照顾老人、小孩的工作量，超过1/4的美国女性正考虑换一份强度较轻的工作，或是离开职场。

在职母亲难以兼顾家庭与事业

美国劳工部9月就业数据显示，在25岁到54岁的美国人中，劳动力参与率（有工作或正在找工作的人）再次下降。在停止工作或停止寻找工作的近110万人中，有86.5万名是女性。

尽管疫情暴发以来，退出劳动力市场的女性和男性人数都在飙升，但招聘网站Indeed的分析显示，以照顾孩子或家庭为由辞职的女性人数增加了178%，而男性辞职人数则增加了不到100%。经济学家指出，数据表明，疫情期间照顾孩子的负担，主要落在了在职母亲身上。她们必须做出选择：是在前所未有的经济危机中赚钱，还是待在家里引导孩子们上网课。

美国妇女法律中心NWLC副总裁艾米丽·马丁（Emily Martin）表示，由于疫情的影响，美国家庭都在努力保住工作，同时因为学校关闭，还要确保孩子每天得到照顾，因此很多女性被迫辞职。

Facebook首席运营官谢里·桑德伯格（Sherly Sandberg）说，疫情暴发之前，职场妈妈们就已经在“两班倒”了：工作一整天，下班后还要在家花费数小时带娃。随着许多学校停课，儿童托管机构关闭，这种两班倒的工作量又增加了一倍：疫情期间，母亲比父亲更有可能每周在家务和育儿方面多花20个小时，这算得上是一份全职工作一半的时间了。

就职于硅谷某建筑公司的Annie也是职场妈妈之一。她说，由于丈夫是医生，无法居家工作，因此自己在“一拖二”的同时还得工作。Annie无奈地说，公司开Zoom视频会议的时候，经常需要抱着正值两岁吵闹期（Terrible Two）的小儿子开会，还得抽空给正在上小学一年级网课的大儿子辅导功课。如果会议安排在儿子们午睡的时段，为了避免吵着孩子，还要躲到车库或地下室。Annie说：“现在比同时做两份全职工作还要累，只能向公司申请休三个月无薪假期，希望这三个月内疫情可以好转，学校重新开放。”

疫情或使女性在职场中的地位倒退

《职场女性报告》显示，从2015年初到2020年初，担任高级管理层的女性比例从17％增长到21％。但是疫情会让这些年做所的进步倒退。

失业率方面，根据美国劳工局数据，2019年女性劳动力的失业率从2010年8.6%降到了3.6%，但在刚刚过去的2020年9月，女性失业率重新上升到8%。收入方面，美国人口普查局数据显示，疫情令美国女性相对男性的收入缩水现象更为严重。同等职位下，女性收入最高只有男性的94.9%，最低只有男性的73.9%。

已经在儿童课外培训机构担任主管5年的雷·达文波特（Rae Davenport）在八月的时候辞职，现在在家里全职照顾和辅导上网课的女儿。达文波特说：“我从热爱的工作中无奈地辞职了。我本来是计划工作到退休的。但因为要照顾孩子，我和丈夫必须留一个在家里。商量过后，我决定辞职，因为丈夫的收入比我高。这是我做过最艰难的决定！”

桑德伯格强调，在这段独特的时期，公司领导层不仅需要在提携和帮忙女性方面做得更好，而且还需要更理解女性面临的压力，比如使工作时间、项目周期更具弹性等。尽管不同的公司拥有不同的系统，但高管层需要让员工知道，公司“理解并尊重他们所处的状况”。她说：“我们需要让员工明白，我们的工作不分性别。这是一个特殊的时期，我们需要的是前进，而不是向后退。”

越来越多女性退出劳工市场给看护系统带来挑战

报告显示，美国的医疗产业包括第一线工作人员在内，八成员工为女性，女性劳动力在卫生部门劳动力中占比最大，占据超过1150万个健康和社会援助工作岗位，而从事这些职业的男性仅有360万人。许多女性一直从事抗击新冠疫情的前线工作，或者从事容易受到疫情影响的高危工作，但却未能享受与男性相等的待遇。美国持续的看护危机与大量女性辞职有关。

旧金山某连锁医疗中心的药剂师Cindy，丈夫是一家日本餐厅的老板，餐厅生意因为疫情受到了严重影响，为了节省员工开支，丈夫只能身兼数职，甚至同时做起了洗碗和打包外卖，忙的不可开交。Cindy告诉记者，家里有两个在上小学的小孩，丈夫一直劝说自己辞去高危工作在家照顾孩子。但是医院里已经不少同事因各种原因不能上班，导致经常要加班。如果现在辞职，心里实在过意不去，更重要的是，Cindy不想放弃自己的事业，在家成为专业“陪玩人士”。为了辞职的事情，夫妻两起过很多次的争执。最后Cindy也只能作出妥协，在学校秋季学期结束前，休无薪假期。

薪资调查公司PayScale研究主管苏达珊·桑帕斯说：“除了工作在抗击新冠疫情的前线，女性医护人员还需要在职业发展与家庭责任之间作出艰难的选择。”

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