人民网>>国际

多数公立学校依然未能开放，保住职业还是陪孩子上网课？

美国近三成职场妈妈正考虑离职

2020年10月17日15:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网旧金山10月16日电（邓圩 叶颖）在美国逐步复工、失业率下降之际，女性就业和劳动力参与度仍然面临阻碍。妇女权利组织LeanIn.Org和管理咨询公司麦肯锡发布《2020职场女性报告》，报告显示，在疫情期间，母亲承担大部分家务劳动和育儿责任的可能性是父亲的3倍。由于疫情，增加了在家照顾老人、小孩的工作量，超过1/4的美国女性正考虑换一份强度较轻的工作，或是离开职场。

 在职母亲难以兼顾家庭与事业

美国劳工部9月就业数据显示，在25岁到54岁的美国人中，劳动力参与率（有工作或正在找工作的人）再次下降。在停止工作或停止寻找工作的近110万人中，有86.5万名是女性。

尽管疫情暴发以来，退出劳动力市场的女性和男性人数都在飙升，但招聘网站Indeed的分析显示，以照顾孩子或家庭为由辞职的女性人数增加了178%，而男性辞职人数则增加了不到100%。经济学家指出，数据表明，疫情期间照顾孩子的负担，主要落在了在职母亲身上。她们必须做出选择：是在前所未有的经济危机中赚钱，还是待在家里引导孩子们上网课。

美国妇女法律中心NWLC副总裁艾米丽·马丁（Emily Martin）表示，由于疫情的影响，美国家庭都在努力保住工作，同时因为学校关闭，还要确保孩子每天得到照顾，因此很多女性被迫辞职。

Facebook首席运营官谢里·桑德伯格（Sherly Sandberg）说，疫情暴发之前，职场妈妈们就已经在“两班倒”了：工作一整天，下班后还要在家花费数小时带娃。随着许多学校停课，儿童托管机构关闭，这种两班倒的工作量又增加了一倍：疫情期间，母亲比父亲更有可能每周在家务和育儿方面多花20个小时，这算得上是一份全职工作一半的时间了。

就职于硅谷某建筑公司的Annie也是职场妈妈之一。她说，由于丈夫是医生，无法居家工作，因此自己在“一拖二”的同时还得工作。Annie无奈地说，公司开Zoom视频会议的时候，经常需要抱着正值两岁吵闹期（Terrible Two）的小儿子开会，还得抽空给正在上小学一年级网课的大儿子辅导功课。如果会议安排在儿子们午睡的时段，为了避免吵着孩子，还要躲到车库或地下室。Annie说：“现在比同时做两份全职工作还要累，只能向公司申请休三个月无薪假期，希望这三个月内疫情可以好转，学校重新开放。”

 疫情或使女性在职场中的地位倒退

《职场女性报告》显示，从2015年初到2020年初，担任高级管理层的女性比例从17％增长到21％。但是疫情会让这些年做所的进步倒退。

失业率方面，根据美国劳工局数据，2019年女性劳动力的失业率从2010年8.6%降到了3.6%，但在刚刚过去的2020年9月，女性失业率重新上升到8%。收入方面，美国人口普查局数据显示，疫情令美国女性相对男性的收入缩水现象更为严重。同等职位下，女性收入最高只有男性的94.9%，最低只有男性的73.9%。

已经在儿童课外培训机构担任主管5年的雷·达文波特（Rae Davenport）在八月的时候辞职，现在在家里全职照顾和辅导上网课的女儿。达文波特说：“我从热爱的工作中无奈地辞职了。我本来是计划工作到退休的。但因为要照顾孩子，我和丈夫必须留一个在家里。商量过后，我决定辞职，因为丈夫的收入比我高。这是我做过最艰难的决定！”

桑德伯格强调，在这段独特的时期，公司领导层不仅需要在提携和帮忙女性方面做得更好，而且还需要更理解女性面临的压力，比如使工作时间、项目周期更具弹性等。尽管不同的公司拥有不同的系统，但高管层需要让员工知道，公司“理解并尊重他们所处的状况”。她说：“我们需要让员工明白，我们的工作不分性别。这是一个特殊的时期，我们需要的是前进，而不是向后退。”

越来越多女性退出劳工市场给看护系统带来挑战

报告显示，美国的医疗产业包括第一线工作人员在内，八成员工为女性，女性劳动力在卫生部门劳动力中占比最大，占据超过1150万个健康和社会援助工作岗位，而从事这些职业的男性仅有360万人。许多女性一直从事抗击新冠疫情的前线工作，或者从事容易受到疫情影响的高危工作，但却未能享受与男性相等的待遇。美国持续的看护危机与大量女性辞职有关。

旧金山某连锁医疗中心的药剂师Cindy，丈夫是一家日本餐厅的老板，餐厅生意因为疫情受到了严重影响，为了节省员工开支，丈夫只能身兼数职，甚至同时做起了洗碗和打包外卖，忙的不可开交。Cindy告诉记者，家里有两个在上小学的小孩，丈夫一直劝说自己辞去高危工作在家照顾孩子。但是医院里已经不少同事因各种原因不能上班，导致经常要加班。如果现在辞职，心里实在过意不去，更重要的是，Cindy不想放弃自己的事业，在家成为专业“陪玩人士”。为了辞职的事情，夫妻两起过很多次的争执。最后Cindy也只能作出妥协，在学校秋季学期结束前，休无薪假期。

薪资调查公司PayScale研究主管苏达珊·桑帕斯说：“除了工作在抗击新冠疫情的前线，女性医护人员还需要在职业发展与家庭责任之间作出艰难的选择。”

(责编：张信凤、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved