人民网>>国际

“人民英雄”张伯礼出席比利时中医药联合会换届典礼

2020年10月17日14:42  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔10月16日电（记者 任彦）比利时中医药联合会第三届理事会就职典礼16日以视频方式举行，“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士张伯礼和中国驻比利时大使曹忠明出席并致辞。

张伯礼院士表示，在党中央坚强领导下，全国人民众志成城，取得了国内抗疫斗争的伟大胜利。在这场抗疫斗争中，中西医结合、中西药并重的治疗方法发挥了重要作用，成为中国方案的亮点，也为中医药走向国际提供了良好契机。他希望国内外中医药从业者能够加强交流、互通有无，共同推动中医药走向世界。

曹忠明大使说，比利时中医药联合会自2014年成立以来，在林国明会长带领下，积极推广中医药健康理念和治疗方法，热情服务广大侨胞和当地民众。今年新冠肺炎疫情暴发以来，联合会成员响应使馆号召，踊跃参加华人医生抗疫服务队，为旅比侨胞提供疫情咨询、紧急救治等志愿服务，受到广泛好评。

曹忠明大使希望比利时中医药联合会在新任会长陶丽玲的带领下，与国内中医界密切协作，与当地医药界加强沟通，特别是利用中医药防治新冠疫情的成效加大宣介推广，讲好中医药故事，不断增进当地民众对中医药的认知认同，让中医药更加稳健地走向世界。

林国明会长回顾总结了比利时中医药联合会成立以来的工作情况。陶丽玲会长简要介绍了工作设想，表示将带领比利时中医药联合会全体会员积极响应国家中医药“走出去”号召，深入开展中医药研究和推广工作，发扬中医“悬壶济世”理念，更好服务广大旅比侨胞和当地民众。

世界中医药联合会、世界针灸学会联合会以及美国、荷兰、意大利、瑞士等国家中医药学会发来贺电、贺信。

(责编：张信凤、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved