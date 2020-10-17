“人民英雄”张伯礼出席比利时中医药联合会换届典礼

人民网布鲁塞尔10月16日电（记者 任彦）比利时中医药联合会第三届理事会就职典礼16日以视频方式举行，“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士张伯礼和中国驻比利时大使曹忠明出席并致辞。

张伯礼院士表示，在党中央坚强领导下，全国人民众志成城，取得了国内抗疫斗争的伟大胜利。在这场抗疫斗争中，中西医结合、中西药并重的治疗方法发挥了重要作用，成为中国方案的亮点，也为中医药走向国际提供了良好契机。他希望国内外中医药从业者能够加强交流、互通有无，共同推动中医药走向世界。

曹忠明大使说，比利时中医药联合会自2014年成立以来，在林国明会长带领下，积极推广中医药健康理念和治疗方法，热情服务广大侨胞和当地民众。今年新冠肺炎疫情暴发以来，联合会成员响应使馆号召，踊跃参加华人医生抗疫服务队，为旅比侨胞提供疫情咨询、紧急救治等志愿服务，受到广泛好评。

曹忠明大使希望比利时中医药联合会在新任会长陶丽玲的带领下，与国内中医界密切协作，与当地医药界加强沟通，特别是利用中医药防治新冠疫情的成效加大宣介推广，讲好中医药故事，不断增进当地民众对中医药的认知认同，让中医药更加稳健地走向世界。

林国明会长回顾总结了比利时中医药联合会成立以来的工作情况。陶丽玲会长简要介绍了工作设想，表示将带领比利时中医药联合会全体会员积极响应国家中医药“走出去”号召，深入开展中医药研究和推广工作，发扬中医“悬壶济世”理念，更好服务广大旅比侨胞和当地民众。

世界中医药联合会、世界针灸学会联合会以及美国、荷兰、意大利、瑞士等国家中医药学会发来贺电、贺信。

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