美参议院推动特朗普提名大法官“过关”

美国国会参议院定于22日启动表决程序，决定是否批准总统唐纳德·特朗普提名的埃米·科妮·巴雷特出任联邦最高法院大法官。

参议院司法委员会共和党籍主席林赛·格雷厄姆15日说，委员会将于22日表决巴雷特所获提名。参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔说，参议院全体投票程序23日启动，预期数天后完成最终表决。共和党人目前以53对47的议席优势把持参议院，因而媒体大多预期巴雷特提名“稳过”。

这是特朗普任内提名的第三名最高法院大法官人选，他先前成功任命布雷特·卡瓦诺和尼尔·戈萨奇两名保守派大法官。自由派大法官露丝·巴德·金斯伯格9月18日病逝后，特朗普很快提名巴雷特补缺，只待参议院通过；一旦如愿，最高法院保守派和自由派大法官人数比例将从现在的5比4变为6比3。

路透社报道，司法委员会听证会13日和14日对巴雷特本人问询，15日聆听外部专家证词后结束。与2018年卡瓦诺出席听证会时愤怒否认性侵指认的“火爆”场面相比，这次的气氛较为“和缓”。

然而，多名民主党籍参议员对巴雷特表现及听证会程序表达不满。理查德·布卢门撒尔认为，共和党方面推动国会批准巴雷特提名的“匆忙”程度“前所未有”，目的仅是“往最高法院填补一名大法官，以便判定总统选举结果、推翻（前总统贝拉克·奥巴马任内通过的）《平价医疗法案》”。

今年总统选举日为11月3日。最高法院定于11月10日开庭审理特朗普和多个共和党领导的州政府要求废止《平价医疗法案》的诉讼。

参议员埃米·克洛布彻说，美国民众希望交由总统选举胜出者决定谁来填补金斯伯格所留空缺。

迪克·德宾则对巴雷特坚决不愿透露她就堕胎、气候变化等重要议题所持立场不满：“我担心如果问她地球上是否有重力，她也会拒绝回答，因为那可能某天成为呈堂证供。”

法新社报道，巴雷特在听证会上避免阐明自己的法律观点，称不回应理论问题，只应逐案分析。她同时拒绝回答当选后是否会受理有关大选结果争议的诉讼。特朗普先前表示，如果大选官司像2000年一样打到最高法院，希望巴雷特届时已就位。当年计票结果出现争议，共和党人乔治·W·布什凭借最高法院终审裁决险胜民主党籍前副总统阿尔·戈尔。

另一名民主党籍参议员科里·布克则承认“木已成舟”，意即眼下几乎没什么阻止巴雷特提名获通过的手段。（海洋）（新华社专特稿）

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