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中国减贫奇迹的世界意义（望海楼）

■ 鄢一龙

2020年10月17日09:08  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　10月17日是中国国家扶贫日，也是国际消除贫困日。相比往年，今年的国家扶贫日意义特殊。今年，中国将全面消除绝对贫困，既要做好脱贫攻坚必答题，又要做好疫情应对加试题；既要完成剩余贫困人口脱贫任务，又要巩固已脱贫成果。

　　“我们有信心、有能力坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标，完成这项对中华民族、对人类社会都具有重大意义的伟业。”国家扶贫日前夕，中共中央总书记、国家主席习近平向“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会致贺信时说。

　　中国用70多年时间，在减贫的规模与速度上都创造了人类减贫历史上的奇迹。

　　中国的减贫成就不但意味着人民福祉的重大改善，标志着社会主义建设事业的里程碑，对于世界也具有重要的意义。贫困恶魔并非不可战胜，中国的减贫成就将给其他发展中国家以巨大激励。同时，中国已经创造了若干具有世界普遍意义的经验，能够为还在减贫道路上艰难跋涉的许多发展中国家提供借鉴。

　　首先，包容性发展是最大的贫困消除器。中国减贫成就不但得益于快速的经济增长，更重要的是经济增长模式是包容性的。中国的经济增长能够吸纳全体人民共同参与、共同分享发展成果。改革开放以来，数亿贫困人口通过参与工业化、城镇化、农业现代化，提高了收入，摆脱了贫困。

　　其次，中国减贫战略与时俱进。中国减贫注重长远规划，同时也注重问题导向，减贫战略根据实际发展水平与发展条件不断适应性调整。上世纪80年代以来，中国就开始实施扶贫开发战略，扶贫政策更加系统、扶贫措施更加多样。特别是中共十八大以来，中国进一步提出了精准扶贫、精准脱贫战略。

　　第三，中国注重提高贫困人口内生发展能力。长期以来，中国扶贫强调不但要提供“输血”机制，更重要的是要提高贫困地区、贫困人口自身“造血”能力。贫困的挑战是多维度的，不但包括收入贫困的挑战，也包括知识贫困、生态贫困等多方面挑战。中国经验表明，只有从多维度消除贫困，才能根除贫困。

　　此外，中国注重发挥各方力量共同参与贫困治理。对口支援机制，包括中央部委对口支援、各省份之间的对口支援和省内的对口支援等。社会参与机制，国有企业、民营企业、非政府组织、社会捐赠等通过各种途径共同参与。国际援助方面，积极争取多方援助，吸引国际机构、国际组织对减贫事业进行支持。

　　目前，中国减贫组织体系从中央政府到村基层，层层推进，机制完备。扶贫干部像种子一样撒播在中国广阔的乡村大地上，和贫困人口一起工作，一起生活，把扶贫政策转化为切实的扶贫行动。他们在实践中注重扶贫模式的创新。例如，通过帮助农民掌握手机拍摄短视频、直播带货这一信息时代的新“农具”，使得一些乡村摆脱了贫困。

　　而今，困扰中华民族几千年的绝对贫困问题即将历史性地得到解决。这一历史性事件，必将给全球减贫事业带来正能量。

　　（作者为清华大学国情研究院副院长、清华大学公共管理学院副教授）

(责编：张信凤、杨牧)
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