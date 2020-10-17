原标题：纳卡地区冲突持续 双方互指对方破坏停火

新华社第比利斯10月16日电（记者李铭）阿塞拜疆和亚美尼亚围绕纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区的冲突16日仍在继续。双方均指责对方破坏停火协议主动发起进攻。

阿塞拜疆国防部16日在其官网发布消息称，当天早晨，亚方军队开始对阿西部的戈兰博伊、泰尔泰尔等地发动攻击。此前，阿塞拜疆纳希切万自治共和国的奥尔杜巴德地区15日遭到来自亚方的导弹攻击。据阿塞拜疆新闻社报道，阿总检察长办公室称，冲突至今已造成阿境内47名平民死亡。

亚美尼亚通讯社16日援引亚国防部代表霍夫汉尼斯扬的谈话称，当天早晨在猛烈炮击之后，阿塞拜疆方面在纳卡实际接触线北部发动了大规模进攻。

报道还说，15日晚至16日早晨，纳卡地区包括卡沙塔格、哈德鲁特等地的一些村庄遭到来自阿方的炮击。报道援引纳卡地区军事部门的统计称，当天的冲突造成29名士兵死亡。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

今年9月27日，两国在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议率先发动军事进攻。连日来，冲突造成包括平民在内人员伤亡。

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