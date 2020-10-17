原标题：英国首相：英国将做好无法与欧盟达成贸易协议的准备

新华社伦敦10月16日电（记者王慧慧）英国首相约翰逊16日表示，由于欧盟峰会排除了与英国达成类似于欧盟与加拿大全面自由贸易协定的可能，英国将做好无法与欧盟达成协议的准备。

约翰逊是在欧盟国家领导人15日举行会晤讨论英国“脱欧”问题后做出上述表示的。他说，英国从一开始就寻求与欧盟达成“加拿大模式”的自贸协定，但这次欧盟峰会似乎明确排除了这一模式，英国将做好准备，接受像澳大利亚同欧盟那样的贸易安排。

欧盟与澳大利亚的贸易大多依循世界贸易组织的规定，不过对某些产品有特定协议，澳大利亚目前也正与欧盟就自由贸易协定进行谈判。

约翰逊曾表示，10月15日将是英国与欧盟达成贸易协议的最后期限，如果到时不能达成协议，“双方应接受这一事实”。负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表巴尼耶表示，谈判尚未结束，欧方将努力工作“直到最后一天”，他建议英方将谈判持续到10月底。

根据英欧此前发表的声明，双方谈判最近取得了进展，但仍存在“显著”分歧，尤其是在渔业、公平竞争环境及治理领域。双方领导人指示首席谈判代表加紧工作，以设法弥合这些分歧。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。若过渡期内英欧未达成贸易协议，双方贸易自2021年起将回到世贸组织框架下，重新实施边检和关税。

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