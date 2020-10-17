原标题：综合消息：亚欧疫情持续反弹 三国单日新增再创新高

新华社第比利斯10月16日电综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区一些国家16日新冠疫情快速蔓延势头不减，俄罗斯、乌克兰、亚美尼亚单日新增确诊病例再破纪录。

据俄罗斯防疫指挥部16日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例15150例，创下该国新冠疫情以来又一新高，累计确诊1369313例，累计死亡23723例，累计治愈1056582例。莫斯科防疫指挥部当日表示，过去24小时该市新增确诊病例5049例，累计确诊352995例；莫斯科在最近7日内新报告的新冠确诊病例数，比此前7日增加29.4%。

据乌克兰卫生部16日消息，过去24小时乌新增确诊5992例，再次刷新单日新增纪录，累计确诊287231例，累计治愈121919例，累计死亡5408例。

另据乌克兰国家通讯社16日报道，乌社区与领土发展部长切尔内绍夫的新冠病毒检测结果为阳性，目前这位部长已居家隔离，其接触者正接受病毒检测并居家隔离。

截至16日，哈萨克斯坦累计确诊新冠病例109202例，累计死亡1768例，累计治愈104525例。18日哈首都努尔苏丹的各类公共交通工具将停运1天，以完成全面消杀。哈卫生部长措伊14日表示，过一段时间哈样本核酸检测能力将由每日4.8万份提升至6.3万份。

据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站16日消息，该国当天新增确诊887例，累计确诊15327例，累计治愈7613例，累计死亡124例。为遏制疫情蔓延，格政府规定从16日起首都第比利斯等地的宾馆和娱乐设施在晚10点后不得营业。

阿塞拜疆政府抗疫指挥部16日报告新增确诊病例509例，累计确诊43789例，累计治愈39800例，累计死亡621例。为加强疫情防控，阿塞拜疆政府当日宣布：从10月19日开始，该国所有教育机构放假至11月2日；首都巴库的地铁停运至11月2日；70%的阿塞拜疆国家机构工作人员远程办公；65岁以上老人非必需不得外出。

亚美尼亚国家疾控中心16日报告当天新增确诊1465例，刷新该国单日新增新冠确诊病例数纪录，累计确诊61460例，累计治愈47541例，累计死亡1056例。

还有一些亚欧地区国家16日更新了疫情数据：乌兹别克斯坦累计确诊62484例，塔吉克斯坦累计确诊10374例，吉尔吉斯斯坦累计确诊51020例。（执笔记者：李铭；参与记者：李东旭、任军、关建武、蔡国栋、李奥）

(责编：张信凤、杨牧)