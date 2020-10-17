人民网>>国际

综合消息：亚欧疫情持续反弹 三国单日新增再创新高

2020年10月17日08:15  来源：新华网
 
原标题：综合消息：亚欧疫情持续反弹 三国单日新增再创新高

　　新华社第比利斯10月16日电综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区一些国家16日新冠疫情快速蔓延势头不减，俄罗斯、乌克兰、亚美尼亚单日新增确诊病例再破纪录。

　　据俄罗斯防疫指挥部16日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例15150例，创下该国新冠疫情以来又一新高，累计确诊1369313例，累计死亡23723例，累计治愈1056582例。莫斯科防疫指挥部当日表示，过去24小时该市新增确诊病例5049例，累计确诊352995例；莫斯科在最近7日内新报告的新冠确诊病例数，比此前7日增加29.4%。

　　据乌克兰卫生部16日消息，过去24小时乌新增确诊5992例，再次刷新单日新增纪录，累计确诊287231例，累计治愈121919例，累计死亡5408例。

　　另据乌克兰国家通讯社16日报道，乌社区与领土发展部长切尔内绍夫的新冠病毒检测结果为阳性，目前这位部长已居家隔离，其接触者正接受病毒检测并居家隔离。

　　截至16日，哈萨克斯坦累计确诊新冠病例109202例，累计死亡1768例，累计治愈104525例。18日哈首都努尔苏丹的各类公共交通工具将停运1天，以完成全面消杀。哈卫生部长措伊14日表示，过一段时间哈样本核酸检测能力将由每日4.8万份提升至6.3万份。

　　据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站16日消息，该国当天新增确诊887例，累计确诊15327例，累计治愈7613例，累计死亡124例。为遏制疫情蔓延，格政府规定从16日起首都第比利斯等地的宾馆和娱乐设施在晚10点后不得营业。

　　阿塞拜疆政府抗疫指挥部16日报告新增确诊病例509例，累计确诊43789例，累计治愈39800例，累计死亡621例。为加强疫情防控，阿塞拜疆政府当日宣布：从10月19日开始，该国所有教育机构放假至11月2日；首都巴库的地铁停运至11月2日；70%的阿塞拜疆国家机构工作人员远程办公；65岁以上老人非必需不得外出。

　　亚美尼亚国家疾控中心16日报告当天新增确诊1465例，刷新该国单日新增新冠确诊病例数纪录，累计确诊61460例，累计治愈47541例，累计死亡1056例。

　　还有一些亚欧地区国家16日更新了疫情数据：乌兹别克斯坦累计确诊62484例，塔吉克斯坦累计确诊10374例，吉尔吉斯斯坦累计确诊51020例。（执笔记者：李铭；参与记者：李东旭、任军、关建武、蔡国栋、李奥）

(责编：张信凤、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved