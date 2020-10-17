原标题：世卫组织建议新冠疫情期间5个群体接种流感疫苗

新华社日内瓦10月16日电（记者刘曲）世界卫生组织16日表示，随着北半球冬季临近，全球新冠病例不断增加，季节性流感和新冠疫情共同传播可能对卫生系统和卫生设施构成挑战，建议5个目标群体接种流感疫苗。

这5个群体是孕妇、基础疾病患者、老年人、卫生工作者和儿童。世卫组织专家建议，在5个易感群体中，卫生工作者和老年人是新冠大流行期间流感疫苗接种的最优先群体。

世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说，近期全球新冠病例数快速增加，特别是在欧洲。上周，欧洲地区报告的新冠病例数几乎是3月份第一个疫情高峰时期的3倍。尽管欧洲地区上周报告的死亡病例数远低于3月份，但住院人数正在增加，许多城市报告其重症监护床位的使用率将在未来几周达到饱和。

与此同时，南半球由于在冬季采取了新冠防控措施，其季节性流感病例和死亡人数少于往年，但并不能由此假设北半球流感季节也会出现同样的情况。谭德塞说，“流感和新冠的共同传播可能对卫生系统和卫生设施构成挑战，因为这两种疾病存在许多相似症状。”

谭德塞重申，有效预防新冠和流感的许多措施是相同的，包括保持社交距离、勤洗手、咳嗽时遮掩口鼻、保持通风和戴口罩等。此外，虽然目前还没有安全有效的新冠疫苗，但有安全有效的流感疫苗，而某些国家对流感疫苗的需求可能超过供应是现在面临的一个挑战。

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