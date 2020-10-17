世卫组织：瑞德西韦、羟氯喹等对治疗新冠似乎疗效甚微

新华社日内瓦10月16日电（记者刘曲）世界卫生组织日前表示，由其主导的新冠“团结试验”中期结果显示，瑞德西韦、羟氯喹、洛匹那韦/利托那韦和干扰素等疗法似乎对住院患者的28天死亡率或新冠病人的住院病程影响很小或没有影响。

据世卫组织15日发布的“团结试验”中期结果，该项目涉及30个国家的405家医院，共有11266名成人新冠患者被随机分配到各个药物组别，包括瑞德西韦组、羟氯喹组、洛匹那韦组、干扰素加洛匹那韦组、干扰素组，以及不使用研究药物组。

结果显示，没有任何研究药物能明确降低新冠患者死亡率、开始使用呼吸机时间或住院时间，上述治疗方案对新冠患者住院治疗的影响很小或没有影响。世卫组织同时表示，“团结试验”取得的进展表明，即使在新冠大流行期间，开展大型国际试验也是可能的，这类试验有助于快速、可靠地回答与新冠疗法有关的关键公共卫生问题。目前，试验结果正在接受同行评议，之后将在医学杂志上发表。

世卫组织“团结试验”项目于3月启动，旨在通过比较不同药物或药物组合治疗新冠的安全性和有效性，以尽快找到有效治疗方法。今年7月初，世卫组织曾宣布停止该项目中羟氯喹和洛匹那韦/利托那韦两个分支的试验，理由是这些分支试验中的住院新冠患者病亡率几乎或完全没有下降。

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