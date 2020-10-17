“中国是非洲国家真正的朋友”

在中国生物博物馆，非洲使节们仔细观察生物制品生产仪器。

本报记者 敬 宜摄

10月15日下午，51位非洲国家和机构的驻华外交使节来到国药集团中国生物北京生物制品研究所，了解中国新冠疫苗研发、临床试验和生产情况。

在国药集团指挥中心，使节们通过视频观看新冠疫苗生产流程。当前，新冠肺炎疫情仍处于大流行阶段，疫苗对人类最终战胜疫情具有关键作用。据外交部非洲司司长吴鹏介绍，中方严格遵循国际规范，推进疫苗研发，已有4支疫苗获得了境外临床Ⅲ期试验许可，数量和质量居世界前列。津巴布韦驻华大使馆公使衔参赞穆嘎布库·杜比对中国疫苗研发速度赞叹不已：“中国第一时间启动疫苗研发，不断取得突破性成果。每一项任务都不容易，中国却在极短时间内做到了。”

参观完指挥中心，使节们还参观了中国生物博物馆。博物馆展出的从上世纪至今的各式生物制品生产仪器，吸引了非洲使节们的目光。

“中国生物制品事业白手起家、不断壮大，如今处于世界领先水平，中国人民在此过程中付出了巨大努力。”非盟驻华代表拉赫曼塔拉·奥斯曼感慨道。赞比亚驻华大使温妮·奇贝萨孔达则指出，中国深厚的科研实力和丰富的疫苗研发经验，为中国研发安全有效的新冠疫苗奠定了基础。

今年6月，习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会，并在主旨讲话中表示“新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家”。近日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。一系列行动让使节们深受鼓舞。“中国一直是非洲真诚可靠的伙伴。中国率先向非洲国家提供大批防疫物资，让我们深受感动。中方行动体现了好朋友、好伙伴的真挚情意。”温妮·奇贝萨孔达说。

今年是中非合作论坛成立20周年。20年来，中非深化务实合作，取得累累硕果，成为南南合作的一面旗帜，得到使节们高度评价。“中国始终同非洲兄弟在一起。非中团结抗疫再次证明中国是非洲国家真正的朋友。”穆嘎布库·杜比表示。

（本报北京10月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月17日 03 版）

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