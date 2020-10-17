为世界带来更多发展机遇

深圳经济特区建立40周年庆祝大会14日上午在广东省深圳市隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话时强调，我们坚定不移奉行互利共赢的开放战略，既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。经济特区建设40年的实践离不开世界各国的共同参与，也为各国创造了广阔的发展空间、分享了发展利益。

接受本报记者采访的国际人士高度评价习近平主席讲话和中国经济特区建设成就，认为在经济全球化遭遇逆流，贸易保护主义、单边主义上升的当下，中国展示了坚定不移全面扩大开放、推动建设开放型世界经济的信心和决心，世界期待更多地参与中国经济特区的改革开放发展，携手构建共商共建共享共赢新格局。

“中国共产党的坚强领导是深圳不断发展进步的保障”

看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。“深圳是改革开放后党和人民一手缔造的崭新城市，是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎。”深圳用40年时间走过了国外一些国际化大都市上百年走完的历程。

韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐30多年前首次访问深圳，之后几乎每年都会去深圳走访，亲眼看见了那里如何从一个边陲渔村发展成具有国际影响力的现代化大都市。“在中国共产党的坚强领导下，中国建设者发扬勤劳勇敢、愚公移山的精神，在摸索中不断前进。”去年，金珍镐在深圳生活了半年多，那里城市环境整洁有序、市政管理细致入微、百姓安居乐业，市场开放包容、高科技创新型企业蓬勃发展，这些都给他留下深刻印象。

曾去深圳考察并一直关注深圳发展的欧盟亚洲中心主席彼特·斯蒂尔说，“深圳不仅是科技之城。在发展经济的同时重视环境保护，如今已发展成为一座美丽宜居的生态之城。”

“上世纪90年代，深圳只有少数几家五星级酒店。如今，一座座高楼拔地而起，深圳的面貌发生巨变，国际化大酒店随处可见。”泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才多次访问深圳，在他看来，“深圳发展实现质的飞跃，得益于中国共产党的坚强领导和中国人民的开拓进取、拼搏奋斗”。

泰国参议院外交委员会顾问阿颂西也曾多次访问深圳。“深圳的发展堪称奇迹，被许多国家研究和学习，泰国也能从中学到很多经验。”在他看来，深圳的成功充分证明，中国共产党关于兴办经济特区的战略决策完全正确，“中国共产党的坚强领导是深圳不断发展进步的保障”。

“深圳的发展故事，充分展示出中国共产党贯彻以人民为中心的发展思想所取得的巨大成就。”南非资深外交官格特·格罗布勒认为，深圳的建设成就离不开中国的改革开放政策。中国全方位高水平对外开放，必将给世界带来更大机遇。

“对深圳和中国经济的未来充满信心”

“当年的蛇口开山炮声犹然在耳，如今的深圳经济特区生机勃勃，向世界展示了我国改革开放的磅礴伟力，展示了中国特色社会主义的光明前景。”深圳改革开放的实践，生动讲述了充满活力的中国发展故事。

从中国南方的一个小渔村，到地区生产总值达2.7万亿元人民币的国际知名科创中心，深圳正引领全球智慧城市发展。中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉尤为关注近年来深圳的数字经济发展和智慧城市建设。“深圳的创新生态系统为各国的智慧城市发展提供了动力，很多欧洲企业在与深圳企业的合作中受益。”

格罗布勒则非常关注“积极作为深入推进粤港澳大湾区建设”，认为这一发展战略无疑将成为后疫情时代中国经济快速复苏的重要动力之一，“中国正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这些都预示着中国经济未来的光明前景”。

“深圳是名副其实的‘世界之窗’。”金珍镐认为，深圳是中国改革开放和社会主义现代化建设的重要窗口，也是连接中国和世界的重要桥梁。深圳经济特区的发展是中国建设社会主义市场经济的成功探索。这一过程不仅体现了中国共产党卓越的领导力和创造力，也为其他国家提供了宝贵经验。

“深圳的繁荣为外资企业提供了广阔的发展平台。随着中国营商环境不断改善，深圳已成为外资企业特别是高科技公司研发孵化中心。”泰国开泰银行的中国业务中心设在深圳，业务发展得到当地政府大力支持。蔡伟才说：“中国政府全力支持深圳等经济特区改革发展，深圳的投资环境日益完善。我们对深圳和中国经济的未来充满信心。”

“为世界提供更广阔的发展空间”

“当前，世界经济面临诸多复杂挑战，我们决不能被逆风和回头浪所阻，要站在历史正确的一边，坚定不移全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。”中国坚持全方位对外开放，为稳定世界经济注入信心和动力。

“我有一位比利时朋友在深圳开设了公司，因为当地有很多行业专家和工程师，为公司发展提供了人才支撑。”斯蒂尔表示，深圳汇聚了众多高科技公司，拥有巨大的产业规模和技术实力，对外商来说非常具有吸引力。“中国欢迎世界各国更多地参与中国经济特区的改革开放发展，构建共商共建共享共赢新格局，这不仅将推动未来深圳的创新发展和中国经济高质量发展，也将为世界带来更多发展机遇。”

格罗布勒也对中国影响和中国作用表示赞叹，中国的发展鼓舞着世界，更可贵的是，“这些发展进步将为各国民众带来福利、发展与和平”。

蔡伟才认为，作为世界第二大经济体，中国坚持全方位对外开放，不断提高“引进来”的吸引力和“走出去”的竞争力，将推动世界经济稳步复苏。“粤港澳大湾区建设和东盟经济共同体发展相得益彰，期待深圳在其中扮演更重要角色”。

“随着中国进一步扩大对外开放以及粤港澳大湾区的逐步建设完成，深圳将为世界提供更广阔的发展空间。”金珍镐认为，“中国将续写更多‘春天的故事’，创造出新的更大奇迹。”

（本报北京、首尔、布鲁塞尔、曼谷、约翰内斯堡10月16日电 记者俞懿春、马菲、方莹馨、赵益普、万宇）

《 人民日报 》（ 2020年10月17日 03 版）

(责编：杨光宇)