美个别政客睁着眼睛说瞎话

新华社北京10月16日电 （记者成欣）针对美国国务卿蓬佩奥近日再次就新冠病毒溯源问题指责中国，外交部发言人赵立坚16日表示，“睁着眼睛说瞎话”说的就是以“撒谎、欺骗、偷窃”为荣耀的美国个别政客。尊重科学、尊重事实才是拯救美国人民生命、战胜疫情的唯一办法。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国务卿蓬佩奥15日接受采访称，中国共产党已经为释放新冠病毒付出代价，但他们至今没有让我们找出病毒真正来源。中方有何评论？

赵立坚说，中国有句话，“睁着眼睛说瞎话”。说的就是以“撒谎、欺骗、偷窃”为荣耀的美国个别政客。这些人旨在把自身抗疫不力的黑锅归咎中国，抹黑污蔑中国、服务一己政治私利。

赵立坚说，中方已多次用时间线等铁一般的事实介绍中国抗疫经纬。近日，中国青岛出现新冠肺炎无症状感染者后，立即组织开展大规模流调排查和分类检测，果断启动全员核酸检测。截至10月16日6时，已经完成近1075万份核酸检测采样，约占青岛1100万总人口的98%。包括CNN、《纽约时报》等美媒在内的中外媒体都有报道，建议蓬佩奥先生好好看一看。

“我们将继续毫不放松抓好常态化疫情防控，决不让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。反观美国个别政客，他们把一手好牌打得稀巴烂。他们应对疫情的表现，美国人民和国际社会都看在眼里。他们应该明白，尊重科学、尊重事实才是拯救美国人民生命、战胜疫情的唯一办法。”他说。

赵立坚说，既然蓬佩奥如此“关心”病毒溯源问题，针对国际社会一直存在关切的德特里克堡生物基地、“电子烟疾病”等问题，美方是不是可以尽早给个说法，给包括美国人民在内的各国人民一个满意的交代？

(责编：胡永秋、杨光宇)