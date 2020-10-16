王毅东盟5国行释放了哪些信号？

继8月出访欧洲5国、9月访问俄罗斯和中亚之后，王毅外长线下外交“复工复产”的第三站放在了东南亚，到访了柬、马、新、老、泰5个国家，出访前还在云南接待了印尼总统特使、菲律宾外长，7天7国，基本覆盖了整个东盟，体现了“亲诚惠容”的周边外交理念。王毅东盟之行释放了哪些信号？笔者和大家一起分享一下看法。

疫情让中国与东盟走得更近。中国与东盟本来就是紧密的伙伴，在东盟的对话伙伴国当中，中国创造了众多个“第一”：第一个与东盟建立战略伙伴关系，第一个加入《东南亚友好合作条约》，第一个与东盟启动自贸区谈判。新冠肺炎疫情发生后，双方交往尽管受到一定影响，但彼此合作不减反增、逆势上扬。疫情后中国举办的第一个多边国际会议就是中国一东盟抗击疫情特别外长会。今年以来，东盟取代欧盟成为中国第一大贸易伙伴，双方互为第一大贸易伙伴，不仅创造了中国一东盟关系的历史，也正在改写国际贸易格局。在这次王毅出访东盟5国之前，印尼外长蕾特诺于8月下旬访华，成为疫情发生后中国正式接待的首个外长；中越外长也在广西举行会谈。王毅也是马来西亚、泰国疫情发生以来接待的首个外长。可以说，疫情成为中国一东盟关系的催化剂，双方越走越近。

深化合作是后疫情时期中国与东盟关系的关键词。疫情发生以来，美国加大全方位对华打压遏制，把东盟视作对华遏制的重要一环。蓬佩奥在美国一东盟外长会上拿南海、香港、湄公河问题说事抹黑中国，还极力拉拢东盟国家加入美“印太战略”，试图构建反华包围圈。但与美方期待相反，东盟国家不仅不愿坐上美国反华战车，反而纷纷推进对华合作。柬埔寨与中国签署自贸协定，是柬对外签署的首份自贸协定。老挝、泰国表示要积极推进中老、中泰铁路建设，早日实现中老泰铁路贯通。马来西亚与中国建立由两国外长牵头的高级别委员会，统筹规划后疫情时期双边合作。印尼表示愿早日签署“一带一路”同“全球海洋支点”合作规划。新加坡希望尽快恢复两国高层交往和正常人员往来。菲律宾表示在涉港、涉疆问题上坚定支持中方，反对外界干涉中国内政。东盟国家还高度肯定中国抗疫成就，认为中国为全球树立了抗疫标杆，希望中国疫苗研制成功后能够同地区国家分享，建立便利双方人流、物流的“快捷通道”和“绿色通道”，这同美方对华抹黑、甩锅形成鲜明对比。

南海问题破坏不了中国一东盟关系的大局。中国同部分东盟国家围绕南海领土归属还存在争议，近年来南海问题时不时冒出来成为中国一东盟关系中屈指可数的“热点”之一。美国围绕南海问题使劲煽风点火，巴不得中国同东盟国家围绕南海的矛盾分歧愈演愈烈，成为中国巨人的“阿喀琉斯之踵”，而美国不费吹灰之力就可以把东盟拉到自己身边，使东盟成为遏制中国的盟友。但令美方失望的是，中国和东盟国家都很清楚，要把南海问题置于双方关系大局中来衡量，不能让南海问题干扰地区稳定、影响双方合作。中马外长发表联合新闻声明，强调通过友好磋商和谈判以和平方式解决争议，双方将同其他东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，推进海上合作，争取早日达成实质、有效的“南海行为准则”。菲律宾外长也做出类似表态。美国不会放弃插手南海问题，这是需要中国和东盟共同警惕的。但如果美国要在南海胡来，相信中国和东盟国家都会共同反对。

以上几点看法归结到一条就是，疫情正在成为中国一东盟关系发展的机遇。不管美国怎么搅和，中国和东盟国家的交往合作都会继续向前发展。

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