外交部：中国改革不会停顿 开放不会止步

人民网北京10月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

总台国广记者：据报道，俄罗斯外长拉夫罗夫14日接受采访表示，美国将外交原则抛在脑后，公开宣称俄罗斯应“助美遏华”，此举十分卑鄙，不顾廉耻。俄罗斯没有理由“疏华就美”，不会愚蠢到放弃俄中既有共识。中方有何评论？

赵立坚：针对个别国家企图离间中俄关系的行径，拉夫罗夫外长已经多次明确表示反对，严厉批驳这种违背国际关系基本准则、有失大国风范的挑拨行径。某些国家试图在中俄之间无中生有、制造矛盾，这就是它应有的下场。中方完全赞同俄方的正义立场。

事实再次证明，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系稳定、牢固、坚韧，具有强大生命力和抗压能力，能够经受住各类风险挑战的考验。中方珍视两国高水平的政治互信和战略协作，将继续同俄方共同努力，推动两国关系不断取得新进展。

路透社记者：菲律宾总统杜特尔特称，他最近解除了一项南海油气勘探禁令。中方是否将继续同菲方推进油气开发合作的协商？是否有其他计划？

赵立坚：中菲两国已就在南海开展油气资源共同开发达成共识，并建立了相关磋商合作机制。希望并相信双方会相向而行，推动共同开发不断取得积极进展。

总台央视中文国际频道记者：我们注意到，美国务卿蓬佩奥最近在一期广播节目中再次威胁关停全美孔子学院和孔子课堂。他还称，运作孔子学院的人士也无法通过签证进入美国。外交部对此有何评论？

赵立坚：孔子学院是帮助各国人民学习中文、了解中国、加强中国与各国人文交流的桥梁和纽带。长期以来，美国孔子学院都是大学自愿申请，中美大学本着“相互尊重、友好协商、平等互利”的原则合作成立的，其运作管理公开透明，严格遵守当地法律，恪守大学各项规范，为促进中美人文交流做出了积极贡献，受到所在大学和美国人民的广泛欢迎。

蓬佩奥等美国一些政客出于意识形态偏见和一己政治私利，诬蔑抹黑孔子学院，干扰其在美正常运作，蓄意破坏中美人文和教育交流合作，严重违背两国民意，必将遭到美国有识之士的坚决抵制。

美方个别政客应摒弃冷战零和博弈思维，立即纠正错误，停止将有关教育交流项目政治化，停止干扰中美间正常人文交流，停止损害中美之间的互信与合作。

我还要补充一句，如果美方这样做，中方保留进一步做出反应的权利。

香港中评社记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥15日接受采访称，中国共产党已经为释放新冠病毒付出代价，但他们至今没有让我们找出病毒真正来源。中方有何评论？

赵立坚：中国有句话，“睁着眼睛说瞎话”。说的就是以“撒谎、欺骗、偷窃”为荣耀的美国个别政客。这些人旨在把自身抗疫不力的黑锅归咎中国，抹黑污蔑中国、服务一己政治私利。

中方已多次用时间线等铁一般的事实介绍中国抗疫经纬。我也可以跟大家介绍些最新的情况：近日，中国青岛出现新冠病毒肺炎无症状感染者后，立即组织开展大规模流调排查和分类检测，果断启动全员核酸检测。截至10月16日6时，已经完成近1075万份核酸检测采样，约占青岛1100万总人口的98%。包括CNN、《纽约时报》等美媒在内的中外媒体都有报道，建议蓬佩奥先生好好看一看。

我们将继续毫不放松抓好常态化疫情防控，决不让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。反观美国个别政客，他们把一手好牌打得稀巴烂。他们应对疫情的表现，美国人民和国际社会都看在眼里。他们应该明白，尊重科学、尊重事实才是拯救美国人民生命、战胜疫情的唯一办法。

既然蓬佩奥如此“关心”病毒溯源问题，针对国际社会一直存在关切的德特里克堡生物基地、“电子烟疾病”等问题，美方是不是可以尽早给个说法，给包括美国人民在内的各国人民一个满意的交代？

新华社记者：我们注意到，深圳经济特区举行建立四十周年庆祝大会后的第二天，第128届广交会在广州举行云开幕仪式。你能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：我注意到有关报道。截至目前，来自200多个国家和地区的近2.6万家企业参加广交会，上线展品数量已超过240万件。我想强调的是，广交会是中国对外开放和国际贸易的重要平台，创办63年来从未间断，有力促进了中外经贸交流合作和开放型世界经济的发展。我们祝愿并相信本届广交会一定能够取得圆满成功。

这几天，国际社会纷纷把目光聚焦于中国广东，特别是深圳。昨天我已回答了深圳卫视记者有关提问。今天我愿和大家分享一组“深圳数据”：深圳地区生产总值从1980年的2.7亿元人民币增至2019年的2.7万亿元人民币，年均增长20.7%。这一速度是全国平均速度的两倍多，意味着深圳经济每三年半就翻一番。深圳外贸进出口总额由1980年的0.18亿美元跃升至2019年的4315亿美元，年均增长26.1%。深圳人均GDP已超20万元人民币。深圳用40年走过了国外一些国际化大都市上百年走完的历程，这是世界发展史上的奇迹。

最后我想说，中国改革不会停顿，开放不会止步。中国对外开放的大门只会越开越大。我们将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略，同世界各国一道，在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享，推动建设开放型世界经济，构建人类命运共同体。

日本NHK记者：澳大利亚棉花协会称，中国政府最近劝阻国内棉纺厂不要进口澳大利亚生产的棉花。这是否属实？

赵立坚：我不了解你说的有关情况，建议你向中方有关主管部门询问。

法新社记者：近期，中国驻加拿大大使表示，如果加方真正关心30万在港加拿大公民的健康与安全，加方就不应该给香港抗议者提供庇护。这一表态被外界视为中方发出的威胁。你对此有何评论？

赵立坚：中国驻加拿大大使表明了中方在涉港问题上的正义立场，这无可非议。如果有人对此有错误解读，你应该去问问他们到底为什么这么想，他们是不是别有用心。

《北京青年报》记者：我们注意到，巴布亚新几内亚等太平洋岛国在新冠肺炎疫情冲击下有其特殊脆弱性。据报道，中国政府日前向巴布亚新几内亚捐赠了15台呼吸机。中国采取了哪些举措帮助太平洋岛国抗击疫情？

赵立坚：近日中方向巴布亚新几内亚捐赠了新一批15台呼吸机，这是中国同巴新深化抗疫合作的最新举措。疫情发生以来，中国同巴新守望相助，并肩抗疫，共同维护两国人民生命健康、地区和全球卫生安全。中方向巴新中央和地方政府以及社会各界提供了多批总计12吨抗疫物资，包括30余万只口罩、1万余套防护服等。在巴新的中国企业克服疫情影响，通过包机运送员工等方式积极复工复产，为巴新提升疫情防控能力和促进经济社会复苏发挥了重要作用。

中国和太平洋岛国互为全面战略伙伴。中方对岛国面临疫情冲击的严峻挑战感同身受，向岛国提供了力所能及的支持。这包括召开中国和太平洋岛国应对新冠肺炎疫情副外长级特别会议和卫生专家抗疫经验交流视频会议，也包括以无偿援助方式向岛国提供抗疫物资，并通过政党、地方、企业、民间等渠道向岛国提供抗疫援助。太平洋岛国高度评价中方上述举措。多名岛国政要和多家当地媒体表示，中国在成功控制住本国疫情后，同联合国、世卫组织等密切合作，克服重重困难帮助岛国防控疫情、推动复工复产，积极参与全球新冠肺炎疫苗合作，充分体现了中国国际担当和人类命运共同体理念。

中方高度重视同太平洋岛国关系，愿同岛国继续加强抗疫合作，规划和实施好后疫情时代各领域务实合作与交流，推动双方全面战略伙伴关系不断向前发展。

路透社记者：第一个问题，“共产主义受难者基金会”发布了一份由学者郑国恩起草的报告称，2015年至2019年，中国新疆某县有很多维吾尔族儿童被迫与父母一方或双方分离。你对此有何评论？第二个问题，本周，《经济学人》杂志封面新闻报道称，中国对维吾尔族人的迫害是一种“反人类罪行”。你对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，所谓“共产主义受难者基金会”是美国政府支持的极右翼组织。该基金会自1983年建立以来，多次无视客观事实，发表反华言论，诋毁中国的治疆政策。其发布的所谓报告不过是其故伎重演的反华闹剧。

你刚才提到的郑国恩，他是一名臭名昭著、受美国政府雇佣的反华“枪手”。我们希望并相信国际社会能够明辨是非，不要被这个骗子所迷惑。

关于第二个问题，所谓中国新疆“迫害”穆斯林、犯下“反人类罪”，是一些反华势力蓄意炮制的耸人听闻的话题，是出于遏制打压中国的目的污蔑抹黑中国的闹剧。“反人类罪”的帽子绝对扣不到中方的头上。

新疆事务纯属中国内政，任何借涉疆问题干涉中国内政的企图都不会得逞。我们多次说过，涉疆问题根本不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。中国新疆采取预防性反恐和去极端化措施，有效遏制恐怖活动多发频发势头，各族人民的生命安全才有了保障，发展经济、改善生活才取得更大进步，这是最大程度保障新疆各族人民的基本人权。

既然你问到了这个问题，我还想进一步向你介绍一些具体数字。事实上，新疆人权事业不断发展进步，各族群众享受着充分的生存权、发展权等基本权利。过去40多年来，新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，增长了1倍以上。2014年至2019年，新疆地区生产总值年均增长7.2%，新疆居民人均可支配收入年均增长9.1%，贫困发生率由19.4%降至1.24%。在前不久联大三委一般性辩论上，48个国家联署共同发言，坚定支持中国在新疆采取的反恐和去极端化举措，坚决反对将人权问题政治化和双重标准的做法。

我们希望有关方面能够尊重事实，明辨是非，客观公正看待涉疆问题。我们始终欢迎秉持客观公正原则的外国人士，也欢迎在座的各位外国记者，多到新疆走一走、看一看，亲眼见证新疆的真实情况。当然，我们也希望大家去新疆之后，把一个真实的新疆展现在全世界人民面前。

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