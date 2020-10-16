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尼日利亚资深媒体人：中非合作论坛是维护全球多边主义的希望、声音和标杆

2020年10月16日18:50  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾10月16日电（记者姜宣） 近日，值中非合作论坛成立20周年之际，《黎明报》《领导者报》等尼日利亚主流媒体先后刊发资深媒体人奥斯汀·马霍评论文章。文章称，中非合作论坛已成为全球最引人注目、最有效的国际多边合作发展平台之一，是多边主义和互利共赢的典范，为构建国际新秩序作出了积极贡献。文章主要内容如下：

20年来，中非关系取得了令人瞩目的成就。中国企业在非洲创造大量就业岗位，向非洲市场引入资本和技术，成为工业增长的重要助推器。在中非合作论坛带动下，国际社会更加重视非洲并加大对非投入，为非洲发展带来了更多机遇。

贸易上，2019年中非双边贸易额达2087亿美元，是2000年的20倍，中国已连续11年成为非洲第一大贸易伙伴。投资上，中国对非直接投资存量达1100亿美元，3700多家中国企业在非洲投资，为非洲经济持续增长提供了强劲动力。

尼日利亚是中非合作论坛主要受益者，一批中国援建项目已经顺利完成。阿布贾至卡杜纳标准轨铁路2016年建成通车，西非第一条轻轨阿布贾城铁2018年投入运营，拉各斯至伊巴丹现代化铁路也将投入使用，他们都是中尼友谊历久弥坚的明证。

20年来，中非合作论坛是不同于以往西方主导的只服务于大国利益的组织，而是发展中国家和南南合作的平台与典范，切实维护了国际社会的共同利益。

今年新冠肺炎疫情在全球暴发，对人类健康以及世界各国关系构成严峻挑战，数千万人被感染，累计死亡人数超百万。疫情期间，在世界各国应共同维护多边主义、团结一致抗疫的时候，一些国家却反其道而行，深刻暴露了这些国间的断层及虚伪。单边主义已成为绊脚石。

但中非合作论坛机制给非洲国家带来了巨大好处。中国向非洲国家提供了大量医疗物资援助，加快了建设非洲疾控中心总部，进一步提升了中非团结抗击新冠肺炎疫情的能力。

20年来，中非合作论坛扩大了非洲国家在国际事务中的代表性和发言权，成为了中国对非务实合作重要机制，及国际对非合作的旗帜。

2018年中非合作论坛北京峰会的盛况令人印象深刻，50多位非洲国家领导人和政府官员齐聚北京，这是中非关系发展史上意义重大的一次盛会，是中非全面战略合作伙伴关系的重要体现。

中非关系一直以来建立在相互尊重和平等互利的基础上，当前的中非关系正处在历史最好时期。一些西方国家炒作所谓“债务陷阱”，试图破坏中非日益深厚的兄弟情谊，简直荒谬至极。在中非合作论坛机制下，中非在农业、经贸合作、人文交流等各领域合作，都得到了蓬勃发展。

在当前单边主义和极端民族主义抬头背景下，中非合作论坛是维护全球多边主义的希望、声音和标杆。非洲将更加积极主动地参与中非合作论坛，投入到“一带一路”建设中，以促进非洲大陆互联互通，共同建设联系更加紧密，贸易更加通畅，在国际社会具有更大话语权的新非洲。

(责编：燕勐、杨牧)
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