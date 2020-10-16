人民网约翰内斯堡10月15日电（记者 李滢嫣）近日，为期两天的“中非发展新维度：贸易、基础设施和第四次工业革命”线上研讨会成功举办。本次研讨会以“中非发展新维度：贸易、基础设施和第四次工业革命”为主题，由中国驻南非使馆和南非国际问题研究所共同主办，中非联合研究交流计划协办。中国驻南非大使陈晓东，南非国际问题研究所所长伊丽莎白·西迪罗普洛斯，以及来自全球对话研究所、约翰内斯堡大学等智库和高校的近100名专家学者在线参会。

贸易投资合作前景广阔

陈晓东在会上全面介绍了中国与非洲在贸易投资、基础设施、数字经济等领域的丰硕合作成果，认为中国与非洲合作成绩斐然，前景广阔。他说，贸易投资是中非合作的亮点。中方将大力支持非洲大陆自贸区建设，继续同非洲国家和地区开展自贸谈判，扩大进口非洲商品特别是非资源类产品，并欢迎更多南非和非洲国家参加中国第三届进博会，为非洲疫后经济复苏提供更多助力。

约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心研究员法索（Bhaso）表示，积极同世界各国开展贸易合作是非洲发展的必经之路。他回忆道，在中美贸易摩擦期间，非洲将农产品出口到中国，为非洲带来了可观的经济效益。而数字经济的到来又为非洲与世界上其他国家打开了更大的贸易合作空间。中国的消费者如今动一动手指就可以在国内买到卢旺达生产的咖啡。“中国电子商务为非洲带来的帮助，让非洲人民实实在在体会到了幸福感。时代赋予了中非贸易合作更多宝贵的机会。”

伊丽莎白·西迪罗普洛斯认为，新冠肺炎疫情使资本主义世界陷入停滞，不仅严重危害各国人民生命健康，也侵蚀了过去几十年的发展成就，令世界经济雪上加霜。非洲因缺少资源和能力面临更大的冲击，贫困人口激增，债务问题加剧。面对危机，非洲国家需要加快推进非洲大陆自贸区建设，并深化同中国等重要域外伙伴合作，促进域内外经济贸易合作和价值链融合，以实现经济复苏，创造就业，迎来可持续发展的未来。

基础设施合作根基深厚

“基础设施是中非合作的强大基石，” 陈晓东说，中方愿同非方一道编制和实施好《中非基础设施合作规划》，支持非洲国家更好的利用亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行、丝路基金等融资渠道，支持中国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设。

法索（Bhaso）对于中非基础设施合作发出由衷的赞赏。他说，长久以来，中国为非洲大陆基础设施建设贡献了巨大的力量，带领非洲基础设施不断跨上新台阶。在非洲互联互通基础设施建设项目中看到不少中国企业和金融机构的身影。中国帮助非洲提升了跨境物流和通关便利度，并积极同国际社会一道，支持非洲一体化进程和区域经济融合，为非洲自贸区建设提供强力支持，非洲国家深表感激。

南非金山大学教授普勒莎·施普拉那提出，在非洲建设发展进程中，不应以牺牲环境为代价。她在会上作了《发展中国家绿色金融机制的新兴实践》的主题发言。在发言中她表示，长期以来，为全球金融体系提供指导方针的巴塞尔协议III没有把对环境造成的风险考虑在内。非洲近年来获得了巨大的发展，中国为非洲提供了绿色贷款以及多种绿色融资方式，为非洲的可持续发展增添了许多助力，值得称赞。

第四次工业革命带来新契机

进入会议的最后一个议题——“第四次工业革命下中非合作的潜力与可能”时，陈晓东表示，第四次工业革命是中非合作的崭新契机，中方将同非方拓展5G、大数据中心、人工智能等新基建，以及数字经济、智慧城市、清洁能源、电子商务等新业态合作，深入开展联合研究、技术培训、“科技抗疫”等，共同打造合作共赢、惠及民生的数字丝绸之路。

西迪罗普洛斯对此深以为然，并同时表示，已经来临的第四次工业革命正极大提升生产力并改变人们的生活方式。中国是第四次工业革命的引领者，在数字经济、电子商务、5G技术等领域取得了重大进展。中国利用创新技术进行疫情防控，为抗击新冠肺炎疫情提供了强大的助力作用。

伦敦大学亚非学院助理研究员劳伦·乔斯顿认为，作为当今世界的必然趋势之一，第四次工业革命将为非洲带来巨大的发展机会。而中国是非洲最可靠的合作伙伴。非洲国家应不断深化同中国在科研领域的合作，成为第四次工业革命的受益者。“非洲希望追随中国的脚步获得发展。”

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