综合消息：中东多国呼吁警惕秋冬季节新冠疫情反复

新华社德黑兰10月16日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东多国新冠疫情形势依然不容乐观。随着秋冬季节气温逐渐转低，一些国家呼吁民众警惕第二波新冠疫情到来，开始采取更严格的防控措施，并加强对民众的防疫劝导。

科威特15日报告新增新冠确诊病例746例，累计确诊114015例；累计死亡684例；累计治愈105846例。科卫生部当天表示，秋冬季不仅可能迎来第二波新冠疫情，也是流感和肺炎高发季节，因此卫生部当天发起针对呼吸道传染病的疫苗接种活动，向全国34个卫生中心分发了57万份针对不同类型流感和肺炎等呼吸道传染病的疫苗。

阿尔及利亚15日宣布，该国新增确诊病例193例，累计确诊53777例；累计死亡1836例；累计治愈37730例。最近4天阿尔及利亚新增确诊病例数不断上升。阿尔及利亚负责监测新冠疫情的科学委员会成员麦亚维15日表示，阿尔及利亚即将重新开学，天气也逐渐变冷，新冠疫情反复的可能性较大，政府应加强宣传和防疫措施执行力度。

阿曼15日报告新增确诊病例520例，累计确诊108296例；累计死亡1070例；累计治愈94229例。阿曼卫生大臣穆罕默德·赛迪当天表示，由于疫情再度严重，政府关闭了一些商场和公共活动场所并禁止夜间出行。

15日晚，土耳其卫生部官网显示，过去24个小时该国对116103人进行了新冠病毒检测，其中1693人确诊。至此，土耳其累计确诊342143例，累计死亡9080例，累计治愈299679例。

伊朗卫生部15日宣布，在过去24小时内，伊朗新增新冠确诊病例4616例，累计确诊517835例；新增死亡病例256例，累计死亡29605例；累计治愈418054例，目前有4671人处于重症。伊朗国家疫情防控指挥部成员马尔达尼表示，新冠患者病程通常为2至3周，但近期很多患者入院治疗时病情已较严重。当前伊新冠感染率和病亡率不断走高，医院病床十分紧张。卫生部门已多次呼吁民众避免旅行，以协助控制疫情。

以色列卫生部15日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例1701例，累计确诊已逾30万例，达300201例；新增死亡病例29例，累计死亡2127例。近来，以色列新增确诊病例数及新冠病毒检测阳性率有所下降。以色列总理办公室和卫生部15日发表联合声明说，该国将从本月18日起逐步取消全国范围的“封城”措施。声明说，若在退出“封城”措施期间新冠发病率上升，以色列将停止退出计划，并重新采取封锁限制。以色列是从9月18日起实施这一轮全国“封城”措施的。

沙特阿拉伯卫生部15日宣布，截至目前该国已累计确诊新冠病例341062例，累计死亡5127例，累计治愈327327例。

埃及卫生部15日晚说，埃及境内当天新增新冠确诊病例118例，累计确诊105033例；新增死亡病例11例，累计死亡6088例；新增治愈病例91例，累计治愈98011例。（执笔记者：陈霖；参与记者：苏小坡、涂一帆、王峰、杨元勇、吴丹妮、黄灵、陈斌杰、王薇、熊思浩、尚昊、潘晓菁、郑思远）

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