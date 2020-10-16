厄瓜多尔驻华大使：厄瓜多尔是中国在拉美成功合作的典范

中厄建交40周年研讨会暨《厄瓜多尔十二夜谈》新书发布会在京举行。周雨 摄

人民网北京10月16日电（周雨）今年是中国与厄瓜多尔建交40周年。中厄建交40年来，两国政治互信不断增强，务实合作不断推进。10月15日上午，庆祝中国-厄瓜多尔建交40周年研讨会暨《厄瓜多尔十二夜谈》新书发布会在京举行，厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚、参赞费尔南多·古斯曼和中国驻厄瓜多尔前大使蔡润国、刘玉琴等嘉宾出席发布会并致辞。学术机构代表、独立艺术家代表和媒体代表与会。

卡洛斯大使在会上表示，2016年习近平主席对厄瓜多尔进行国事访问，自此，两国关系上升为全面战略伙伴关系。“厄瓜多尔是中国在拉美成功合作的典范，也是中国在拉美开展‘一带一路’建设的首批合作国家，两国合作有着极为良好的纪录和美好的前景。”卡洛斯大使说。

卡洛斯大使盛赞中国在今年抗击疫情中的有力措施。他认为，中国对包括厄瓜多尔在内的发展中国家的无私援助体现了中国人所说的“患难见真情”，令人感动。

卡洛斯大使在接受人民网采访时表示，两国在非常时期携手应对疫情，友谊不断加深。以“厄瓜多尔冷冻白虾外包装检出新冠病毒”事件为例，“当时中国叫停了冷冻虾的进口。得益于两国高层的密切沟通，很快双方技术和外交人员便一起核实并解决了问题，厄瓜多尔的旗舰产品冷冻虾才得以重新在中国市场销售。”这次事件成为两国全面战略伙伴关系的生动注解。卡洛斯大使认为，“遇到问题时，中国和厄瓜多尔愿意像兄弟一样，坐下来面对面谈话并解决问题。”

谈及《厄瓜多尔十二夜谈》一书的发布，大使表示，只有加深两国人民对彼此的了解才能更好地交流合作。“音乐、绘画、诗歌……对于两个相隔遥远的国家而言，文化是沟通彼此的重要桥梁。”

中厄建交40周年研讨会暨《厄瓜多尔十二夜谈》新书发布会在京举行。周雨 摄

另一方面，卡洛斯大使在采访中还强调厄瓜多尔要继续积极利用中国对外开放的展会平台。厄瓜多尔受疫情影响严重，但依然在考虑以安全便捷的方式参加第三届上海进博会。卡洛斯大使还推荐了玫瑰花、香蕉和大虾等厄瓜多尔特产。“厄瓜多尔在中国十大水果进口来源国中排名第八。我们的对华贸易在迅速发展，我们还将继续提供高品质和具有可溯源性的产品。”“此外，中厄两国除了农产品，还有太多领域可以进一步加深合作。”大使强调。

中国前驻厄瓜多尔大使刘玉琴在致辞中同样回顾了中国与厄瓜多尔的良好关系，指出厄瓜多尔不仅是一个风景美丽、人民善良友好、资源丰富的国度，同样是一个务实且值得信赖的国家。在两国文化交往上，这次出版的《厄瓜多尔十二夜谈·赤道之国血脉中的历史与文化》是两国文化交往的盛事，也是增进双方相互理解、达致“民心相通”的重要成果。

随后，蔡润国大使根据自己的经历，针对辛克雷水电站项目、厄瓜多尔铜冠公司项目等，指出双方在文化沟通、环境保护上存在的障碍和取得的成绩，并强调良好的经济合作是良好政治关系的基础。

中厄建交40周年研讨会暨《厄瓜多尔十二夜谈》新书发布会在京举行。周雨 摄

会后，厄瓜多尔驻华使馆与西南科技大学互赠图书，并签订合作协议；中拉文化交流中心则与西南科技大学拉美研究中心签订了长期战略合作协议，为将来拉美文化的推广建设做好服务。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)