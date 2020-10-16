印尼将承办下一届世界减灾大会 期促进国内经济复苏

人民网雅加达10月16日电（记者张杰）印尼总统佐科表示，印尼将于2022年5月23至28日在巴厘岛承办下一届联合国世界减少灾害风险大会。佐科希望通过该项会议，肯定印尼在世界减轻灾害风险中的作用，同时希望利用此次契机，促使以旅游业为首的印尼经济复苏。

10月15日，佐科在茂物总统行宫注册线上会议时表示，该会议将有190多个国家代表出席，印尼有必要利用这些国际级平台，向世界展示印尼在全球减轻灾害风险中的作用，同时吸引国际游客。因此印尼需要提前做好此次会议的筹备工作。人文建设统筹部长穆哈基尔也在该会议上表态称，2022年印尼的新冠肺炎疫情也将接近尾声，此时世界减少灾害风险大会的举办将有助于以旅游业为首的国民经济复苏。这也是政府选择巴厘岛为会议地的目的之一，巴厘岛作为印尼最知名的旅游会议中心，在此召开会议将方便与会者游览当地旅游景点。

世界减少灾害风险大会由联合国举办，会议两年一度，旨在为多边利益相关者提供有关减少灾害风险最新知识及其管理发展趋向的交流平台。下届巴厘岛大会预计将有来自193个国家的5000-7000名代表参加，代表来自政府高官以及非政府机构、学界、旅游业、媒体界等多个相关领域。为承办2022年联合国世界减少灾害风险大会，印尼政府将编制约5900万美元的预算资金，提供符合防疫卫生守则的配套设施，并颁布有关总统条例，以保证活动取得成功。

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