新华社北京10月16日电 特稿：节约粮食，世界在行动

新华社记者谢琳

民为国本，粮为民本。粮食安全关乎世界每一个人。然而正如联合国粮农组织总干事屈冬玉所说，粮食损失和浪费是“我们这个时代的巨大挑战”。据统计，每年全世界损失和浪费的粮食占粮食总产量的13.8%，价值4000亿美元。与此同时，去年全世界有6.88亿人处于饥饿状态，预计今年这一数字将会再增加1.32亿人。

一粥一饭，当思来之不易。尤其在新冠疫情令粮食安全更加脆弱的当下，减少粮食损失和浪费势在必行。

国家立法 反对浪费

对于以勤俭为美德的日本来说，食品浪费主要不是出现在餐桌上，而是出现在商品流通环节。

据日本农林水产省官网介绍，2015年度日本产生食品废弃物2550万吨，其中本来可以食用却被丢弃的食品高达612万吨。日本食品流通业采取“三分之一规则”：即将食品制造日至保质期截止日这段时间均分为三段，制造商和批发商必须在第一阶段交货给零售商，错过日期零售商可以拒绝收货。这造成大批没有质量问题的食品遭废弃。

为解决这类问题，2019年5月，日本通过《减少食物浪费促进法案》。法案写明，政府有责任推进有关避免食物浪费的政策。此外，在农林水产省的支援下，日本食品厂商及零售商开始商讨修改业界惯例，以部分饮料、零食为对象，计划将交货时间期限从现行的三分之一保质期放宽到二分之一。

法国面临类似问题时，也采取了立法手段，并且惩罚措施更为明确。法国在2016年颁布《反食品浪费法》，要求各大超市将未能售出、但仍可食用的食品捐赠给非政府组织。从2019年10月开始，这项法令扩展至餐饮业和农业食品加工业，要求每天销售超过3000份饭食的餐厅和年营业额超过5000万欧元（1欧元约合1.17美元）的农业食品加工企业，都必须和慈善协会签订捐赠合同。违者将承受3750欧元的罚款，以及张贴处罚通知、被媒体曝光等其他处罚。

2020年，法国通过《为循环经济反对浪费法》，特别强化了与减少食物浪费相关的具体措施。比如，年营业额超过5000万欧元的食品批发商不得销毁未出售食物，并有义务捐赠食物；商家需要分清“最佳食用期限”与“最长食用期限”的区别，并在标签上明确标出。

粮食银行 剩余回收

在新加坡，来不及食用且即将过期的食物不用扔掉，可以“存”入“食物银行”，由“食物银行”提供给需要它们的人。

“食物银行”是新加坡一家慈善机构。该机构从食品生产商那里收集保质期至少为一周的食物，或者包装有误、稍有破损但仍能安全食用的食物，或者民众提供的未开封的和保质期至少为四周的食物，通过再循环的方式，捐赠给私人和公众救助机构。

在以色列，民众也自发发起类似行动。夕阳西下，以色列中部城市特拉维夫的卡梅尔市场已临近关门时间，一些志愿者开始回收剩余的水果、蔬菜、面包等食物并分配给有需要的民众。

参与食物回收运动的组织拉泰特总裁兼创始人吉勒斯·达尔蒙说，以色列有大约25万个家庭的食物短缺情况比较严重，但另一方面，旅馆、公司食堂、军队基地等每日都会剩余大量的食物。该组织与以色列180个地方机构合作，为超过20万以色列人提供食物援助，其中绝大多数食物都是从餐厅、超市、农户手中直接回收的。

达尔蒙说，许多有食物浪费的地方都想捐赠食物，但通常缺少途径。他认为，可以通过应用程序等技术解决方案，帮助有剩余食物者与需要接受援助者建立联系。

借助科技 加强创新

正如达尔蒙所言，随着科技的发展，把新的技术和大数据应用使用在食物节约方面，是一些国家正在进行的尝试。

据统计，2018年英国家庭产生的食物浪费总量达450万吨，价值140亿英镑（1英镑约合1.29美元）。而在超市一次购买过多食物是造成浪费的原因之一。一些食品科技公司为此开发应用程序，提醒消费者避免浪费食物。

在英国一家名为“它是新鲜的！”公司网站上，消费者可在登录后选择家庭成员人数，输入每月最常丢弃的蔬果种类及数量，便可计算出家庭一年食物浪费总量、价值以及相应的碳排放量，最后还会为使用者的消费行为打分，例如“做得很棒”“还可以”“应该更好”。

德国的食品浪费数字也不小。据统计，每个德国人一年扔掉的食品价值约235美元。德国联邦外贸与投资署资深经理丹尼尔·林德尔日前对记者说，德国已经有不少非营利组织以及一些企业提出了避免食品浪费的相关倡议并开展实际行动。他建议，不断提高整个供应链数字化程度，借助诸如大数据之类的应用将有助于减少食物浪费。他同时希望这个领域成为外国公司在德投资的商机。（参与记者：陈占杰、刘咏秋、姜俏梅、唐霁、王丽丽、尚昊、朱晟、张雨花）

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