新华社北京10月16日电（全球热点）数字人民币受热捧 多国加速布局央行数字货币

新华社记者

深圳市5万名中签的“幸运儿”已从12日18时起，开启使用数字人民币红包“买买买”的新奇体验。不同于电子优惠券、移动支付、虚拟货币，此次在深圳试点测试的数字人民币红包，被专家解读为具有“划时代”意义。

在5G时代，无人驾驶汽车、物联网设备、工业互联网将得到广泛应用，物与物之间的交易需求不断增加，而目前的货币和金融体系无法满足这些需求。数字人民币可以帮助数据平台、金融企业、上下游产业链各方优化资源配置，提高运营效率，降低运营成本。在中国进行试点测试的同时，日本、欧元区等主要经济体也在持续推进研发央行数字货币。

【新闻事实】

日前发布的《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》提出，支持开展数字人民币内部封闭试点测试，推动数字人民币的研发应用和国际合作。12日18时起，深圳向普通市民发放的5万个数字人民币红包可以开始使用，这一活动将在10月18日24时落下帷幕，但数字人民币试点测试迎来新阶段，大众对数字人民币的落地应用有了更高的期待。

日本中央银行日本银行上周宣布，将于2021财年启动央行数字货币实证实验。早在今年1月，日本银行就宣布与一些国家和地区央行及国际清算银行组建专门工作组，共同研究发行央行数字货币。6月，经由三菱日联银行、三井住友银行、瑞穗银行等三大银行发起，日本成立官民携手的数字货币研究会，旨在讨论数字货币结算的基础设施建设。

欧洲央行本月初发布报告说，该行计划于2021年年中就是否启动数字欧元项目做出决定。欧洲央行于12日启动公共咨询，听取公众、学者、金融机构、公共部门对数字欧元项目的意见。

【深度分析】

中国人民银行行长易纲明确表示，法定数字货币的研发和应用，有利于高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济加快发展。

专家指出，虽然在操作体验上，数字人民币与移动支付工具很相近，但两者具有本质区别。数字人民币与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性。而支付宝、微信支付等第三方互联网支付方式主要依靠商业银行账户中的存款货币，其地位是法币的支付通道。同时，数字人民币具有可控匿名、技术中性、可编程性等特点。

基于数字人民币的这些特质，其未来发展还有一些需要深入讨论的问题。比如如何在必要的监管和隐私保护之间取得平衡。日本国际大学国际交流中心客座研究员林雅之说，发行央行数字货币势必对金融系统产生极大影响，个人隐私保护及系统安全也存疑，必须经过深入论证和准备。

此外，如何在数字社会中提供央行资金，同时改善私营部门支付系统、建设安全稳定的数字支付基础设施，并提高其在零售、批发、跨境支付中的互操作性，这些必须统筹考虑。

【即时评论】

新加坡国立大学客座教授白士泮表示，数字货币的推出势在必行。原因有二：一是从经济效率的角度考量，维持纸币支付的成本比较高、使用不便利；推出数字货币，人们不再需要跑到银行去办理业务，一部可以提供基本金融服务的智能手机就可以进行操作，方便快捷，也提高了金融服务的包容性。

二是现在使用纸币的人越来越少，新冠疫情进一步加速了这一趋势，需要数字货币来应对纸币使用减少的状况。此外，随着新兴科技推动数字经济发展，需要创新支付工具，发展数字货币是大势所趋。

【背景链接】

2014年，中国人民银行成立专门团队，开始对数字货币发行框架、关键技术、发行流通环境及相关国际经验等问题进行专项研究。

今年以来，中国法定数字货币研发和测试明显提速。数字人民币在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试，已取得阶段性成果。（记者：刘春燕、沈忠浩、王丽丽；编辑：谢琳）

(责编：艾雯、刘洁妍)