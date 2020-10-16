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欧盟国家呼吁英国采取必要行动推动谈判

2020年10月16日14:33  来源：新华网
 

新华社布鲁塞尔10月15日电（记者李骥志）欧盟国家领导人15日在布鲁塞尔举行会晤，并于当晚发表公告，呼吁英国采取必要行动，推动英欧未来关系谈判继续向前迈进。

公告说，在欧盟关心的一些问题上，谈判成果微乎其微，尚不足以达成协议。欧洲理事会重申，愿与英国建立尽可能紧密的关系，但双方必须在公平竞争、渔业等问题上达成一致。

公告还说，欧洲理事会呼吁欧盟各国、各机构、以及所有利益相关方加紧工作，为包括无法达成英欧关系协议在内的所有可能出现的情况做好准备。未来数周，负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表巴尼耶将继续率队与英方展开谈判。

欧洲理事会主席米歇尔15日在新闻发布会上说，欧盟国家将团结一致，努力与英国达成协议，“但并非不惜代价”。巴尼耶也在新闻发布会上表示，欧盟与英国达成协议的机会很大。他说，在一些已基本达成一致的问题上，双方已进入了最终文本推敲阶段，然而在另外一些问题上，双方存在很大分歧。

英国首相约翰逊曾表示，10月15日将是英国与欧盟达成贸易协议的最后期限，如果到时不能达成协议，“双方应接受这一事实”。巴尼耶表示，谈判尚未结束，欧方将努力工作“直到最后一天”，他建议英方，将谈判持续到10月底。

针对英国政府提交到英国议会的内部市场法案，欧洲理事会强调，今年1月英国与欧盟达成的“脱欧”协议必须得到全面履行。此前，欧盟方面一直要求英国修改内部市场法案中涉嫌违反“脱欧”协议的条款，但遭到英方回绝。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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