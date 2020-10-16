回暖大局未变 中日有望续推“新时代”关系  

人民网北京10月16日电（张信凤、高歌）15日，中华日本学会、中国社会科学院日本研究所与社会科学文献出版社在京共同发布《日本蓝皮书：日本研究报告（2020）》（以下简称“蓝皮书”）。蓝皮书认为，2020年，中日关系发展的正常日程及回暖节奏因突发事件受到干扰，但大局和基本面未发生根本性异变。中日双方如能趋利避害，转危为机，则仍然有望在向好势头的基础上将“新时代”关系继续向前推进。

发布会现场。高歌 摄

据悉，蓝皮书由总报告、政治经济篇、对外关系篇、社会文化篇、中日关系篇和附录构成，对2019年度日本各领域形势进行了回顾，并收录了该年度日本大事记。两份总报告《改元之年的日本与“新时代中心关系”构建》与《日本进入令和时代》对年度头等大事的“改元”，即“令和时代开启、平成时代结束”进行了重点关注，并对构建“新时代中日关系”进行了分析和展望。

同时，蓝皮书围绕日本宏观经济微妙走势、提高消费税率、日美贸易谈判、第25届参议院选举、安倍实现“超长期执政”目标、G20大阪峰会、非洲发展国际会议、区域事务参与、日美复杂互动、防卫计划大纲、高边疆作战能力、社保制度改革、“京都动画纵火案”、“吉本兴业事件”等问题，进行了深入研讨。

图为《日本蓝皮书：日本研究报告（2020）》

在政治经济方面，2019年，在中美贸易摩擦持续、世界经济下行的形势下，日本经济前三个季度连续保持增长，受10月提高消费税税率、遭遇强台风等因素影响，第四季度出现负增长，全年实际GDP增长率为0.7%，低于此前预期。为改善外部经济环境、减少对美贸易摩擦冲击，在经过“闪电战”谈判后，10月，日本与美国签署《日美贸易协定》。中国社会科学院日本研究所政治研究室主任、研究员徐梅在研讨会上称，明年9月的秋季大选，疫情及日本社会长期存在的结构性问题如老龄化等，都会对2020年日本的经济产生影响。

社科院日本研究所政治研究室副主任、研究员张伯玉在报告中对2019年参议院选举及日本修宪走向进行了分析，她表示，从日本第25届参议院选举结果来看，政坛“一强多弱”及“多弱并存”格局延续未变。对日本来说，安倍式修宪方式行不通，“共识型修宪”模式才具现实可行性。

此外，在蓝皮书的19篇报告中，就对外关系包括中日关系的分析共达9篇。中国社会科学院日本研究所副所长、研究员吴怀中在发言时提到，中日关系在2019年重回正轨、加速改善并稳步取得新的发展。6月，中日领导人举行会晤，一致同意推动构建契合新时代要求的中日关系，双方还达成了重要的“十点共识”，证明了构建新时代关系的方向和路径。同时，两国关系发展依然面临诸多制约性因素与挑战，日本对华政策的两面性同步上升。

社科院日本研究所外交研究室主任、研究员吕耀东介绍，从2019年到2020年初，日本对外关系在落实安倍晋三关于“战后外交总决算”的基础上，开展了全方位经济外交，积极拓展区域经济一体化布局，参与国际事务，充分体现日本外交的主动性。但从日本外交政策落实情况看，“战后外交总决算”事实上成“夹生饭”，不仅日俄“领土问题”解决和日朝首脑会谈无进展，而且日韩历史问题风波再起，演化为两国经贸、军事乃至政治危机。

吕耀东指出，2020年日本将继续推进“战略性外交”方针，若坚持历史修正主义，则其“战后外交总决算”仍会面临落实的困境与挑战。但日本不会在“摆脱战后体制”道路上止步，将为修改《和平宪法》创造有利的国际氛围，充分展现安倍晋三推进“俯瞰地球仪外交”的政治意向。

在日本社会文化方面，助理研究员郭佩表示，2019年日本老龄化尤其高龄化程度进一步提高。与此同时，出生率再创新低，少子化进一步加剧，社会保障费用高企不下。2019年，日本全面推进“全世代型”社会保障制度，幼儿教育、保育免费政策正式开始实施，减轻育儿压力的同时仍然面临“待机儿童”未解决的多重挑战。同时，这一年又是日本地方振兴战略计划第一期的收官之年，东京一极化趋势尚未减缓，仍需继续推进多元协作以激发地方创新活力。

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