国际观察：中国加入“疫苗实施计划”展现大国担当 

10月8日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）。这是中国秉持人类卫生健康共同体理念、履行自身承诺推动疫苗成为全球公共产品的一个重要举措。

“新冠肺炎疫苗实施计划”由全球疫苗免疫联盟（Gavi）、世卫组织（WHO）和流行病防范创新联盟（CEPI）创建，目的是提高疫苗研制效率，为疫苗快速生产和大量、公平地普及奠定基础。

该计划预计在2021年底前在全球范围内提供至少20亿剂安全有效的新冠疫苗，保护各国的高危、易感人群以及一线医护人员，并确保所有参与国家，不论收入水平如何，都将平等获得这些疫苗。世卫组织总干事谭德塞在9月初介绍该协议时，就曾提到“将确保为所有国家的某些人，而不是某些国家的所有人提供疫苗”。

目前，全球已有超170个国家和经济体加入该计划，包括澳大利亚、英国、加拿大和日本等，约覆盖全球人口的2/3。加入对象分为“自费经济体”和“受资助经济体”。包括我国在内的“自费经济体”需向该计划承诺为本经济体一定比例人口购买疫苗并缴纳预付款，而“受资助经济体”无须缴纳预付款，同时享受该计划补贴。

中国正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”后，多个国际组织均表示，中国此举为全球合作抗疫作出了大国表率，对于世界各国，特别是对于发展中国家来说，具有非常重要的意义。

世卫组织在声明中表示，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”的国家每天都在增多，我们很高兴看到中国能够正式加入！

全球疫苗免疫联盟首席执行官伯克利还特意转发了中国外交部发言人华春莹有关中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”的推特，并表示：“谢谢你，华春莹和中国外交部。感谢中国对全球健康安全和公平获得疫苗的持续承诺，欢迎中国加入机构！”

图为全球疫苗免疫联盟首席执行官伯克利推特截图

欧盟委员会主席冯德莱恩发推称，欢迎中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。我们患难与共。多边主义是实现全球目标的关键，能够使每个地方，每个需要的人都获得疫苗。我们很期待同中国和其他伙伴就此展开合作。

图为欧盟委员会主席冯德莱恩推特截图

同时，中国加入计划的决定和积极参与国际抗疫所付出的努力也受到了外媒的关注和赞赏。美国VOX网站称尤其在目前全球主义和多边主义受到威胁时，这是“一项了不起的合作”。巴西媒体Brasil247称，该举措突显了中国致力于确保疫苗在世界范围内公平分配的承诺。

《卫报》表示，中国是支持这一倡议的最大经济体。中国的疫苗研发处于领先地位，截至9月底，中国已有11个新冠肺炎疫苗开展临床试验，其中4个疫苗已进入Ⅲ期临床试验。

美联社注意到，中国已与印度尼西亚和菲律宾等发展中国家签署协议，优先提供其中一种候选疫苗，并向拉丁美洲国家提供了10亿美元的贷款。

《华盛顿邮报》提到，今年5月，中国国家主席习近平承诺为应对疫情提供20亿美元且中国的疫苗将是“全球公共产品”。

与此同时，不少外媒不约而同地注意到了美国在这项计划中的缺位。

此前，美国总统特朗普曾多次无端批评世卫组织和中国，美国也以不参与任何世卫组织相关活动为由拒绝加入疫苗计划。

对此，彭博社发表了题为《中国加入世卫组织的疫苗项目，填补了特朗普离开留下的空缺》一文，指出中国的这一举动，与美国形成了“积极对比”。《卫报》在报道中称，与美国不同的是，中国加入了反对“疫苗民族主义”的倡议。

法国《回声报》表示，美国退出的地方，就有中国的身影……对于该计划来说，中国加入的消息是一个重大胜利，此项计划最初很难吸引到发达国家的加入，美国目前仍没有加入到计划中。全球疫苗免疫联盟组织指出，许多发达国家更倾向与疫苗供应商签定排他协议，这会导致世界大多数人暴露在感染的风险之下，而且“会使病毒继续迅猛传播”。（张信凤、张荣、实习生李璐凝、实习生郭平安）

(责编：张信凤、刘洁妍)