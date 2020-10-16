中国驻南非大使陈晓东拜会南非外交部总司长和副总司长

人民网约翰内斯堡10月15日电（王磊）10月14日和15日，驻南非大使陈晓东分别到任拜会南非外交部总司长马霍阿伊和主管多边事务的副总司长恩科西大使。

陈大使表示，中南同为重要发展中国家，拥有广泛共同利益，在反对种族隔离斗争以及国家发展建设事业中结下了“同志加兄弟”的特殊友谊。疫情暴发以来，中南守望相助、携手抗疫，习近平主席与非盟轮值主席拉马福萨总统共商中南、中非抗疫合作大计，共谋中南、中非关系未来发展。当前，中南积极致力于应对疫情，促进经济复苏发展。中方愿同南方继续深加强抗疫合作，同时充分发挥各自优势，着眼后疫情时期，共同深化互利合作。中方欢迎南方积极参加第三届中国国际进口博览会，扩大南优势产品对华出口，助力南经济恢复。

马霍阿伊和恩科西欢迎陈大使履新并表示，南中是全面战略伙伴，南非始终将中国置于外交重要方向。建交22年来，两国关系深入发展，政治互信持续增强，经贸、卫生、教育、科技等各领域合作成果丰硕，在国际事务中保持密切协作。中国对南非的深厚情谊在携手抗疫中充分展现，南方感谢中方为南非抗疫提供的大力支持和援助，中方经济恢复发展将为南经济重建和恢复带来巨大机遇。当前，南非正着力应对疫情带来的经济社会挑战，期待同中方深化各领域务实合作，实现共同复苏、共同发展。中国坚持举办第三届中国进口博览会，与世界各国分享发展红利，南方对此高度赞赏，愿积极鼓励南非企业参加。

双方并就其他共同关心的问题交换看法。

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