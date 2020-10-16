南非总统拉马福萨宣布经济复苏计划 首要解决就业问题

人民网约翰内斯堡10月15日电（王磊）当地时间15日下午，南非总统拉马福萨在议会联席会议上宣布新冠肺炎疫情下南非经济复苏计划。

据介绍，该计划的中心思想在于提高南非就业率，并包含四个主要方面。第一是在全国范围内加强基础设施建设，因为这一领域在吸引投资和刺激经济增长、带动其他行业发展、直接和间接创造可持续就业机会等方面具有巨大潜力。第二是迅速提升能源供应能力，加快实施综合资源计划，大幅增加可再生能源、电池储存和天然气技术的贡献。第三是刺激就业，创造就业机会和维持国民生计，刺激就业将选择那些能够快速实现、并对经济复苏影响最大的干预措施。第四是推动工业增长，在南非制造业多年来持续下降的背景下，为了使经济重新走上正轨，国家将支持大规模的当地生产，并使南非的出口更具国际竞争力。

拉马福萨还宣布将新冠肺炎特别补助金的发放延长3个月。他说，随着各行业复苏措施的具体施行，南非政府将尽一切努力向面临饥饿威胁的人提供支持，使劳动力市场有足够的时间复苏。

拉马福萨表示，实践证明南非对疫情的防控是卓有成效的。从最初实施强有力的医疗卫生管控，到政府为个人和企业等提供社会和经济救济，现在则是实施经济复苏计划。

拉马福萨说，南非今年第二季度有200多万人失业，与上一季度相比经济缩水16.4%，财政部预计财政收入将出现严重缺口。

他号召南非人民在磨难中团结起来，充分发挥每个人的潜力，共同努力建立公平、公正、平等的新经济，实现南非的修复和重建。

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