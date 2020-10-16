第128届广交会于10月15日至24日在网上举办，展期10天。日前，商务部中国对外贸易中心相关负责人就广交会总体情况做了介绍。

据了解，本届广交会将继续按16大类商品分设50个展区，所有题材同时上线，预计展位总数约6万个，境内外参展企业约2.5万家，展览规模保持稳定。官网平台将设置展商展品、供采对接、虚拟展馆、展商直播、新闻与活动、大会服务、跨境电商专区等栏目，把全天候网上展示、推介、供采对接、在线洽谈等功能融为一体。与此同时，本届广交会从用户注册、内容管理等多个方面对平台进行了升级完善，服务更加全面，使用更加便捷。截至10月9日，共上传展品超过226万个。

该负责人表示，采购商是广交会成功的关键。本届广交会继续坚持“创新、专业、精准、精细”的招商理念，在全球范围开展“云推介、云邀约、云签约”等系列活动，同时继续通过国际知名社交媒体和搜索引擎开展宣传，力争邀请到更多优质采购商注册观展。

在全球推介方面，本届广交会聚焦美国、欧盟等重要贸易对象和“一带一路”相关国家，在重点目标市场举办30余场“云推介”活动。本届广交会将推出“云对接”新模式，利用数字化信息技术，在法国、乌克兰、阿联酋、坦桑尼亚4个国家开展“云对接”，为广交会品牌参展企业和境外专业采购商群体搭建线上沟通平台，助力企业开拓海外市场。截至目前，外贸中心已与全球76个国家和地区的134家工商机构建立合作伙伴关系。

在精准营销方面，本届广交会整合脸书、推特、领英等国际八大知名社交媒体，以及谷歌、雅虎、必应等五大搜索引擎平台，大力开展以大数据驱动的新媒体精准营销。其中，社交媒体内容营销将紧扣采购商需求，围绕重点展区、品牌企业、创新产品等方面，打造专业内容，因区因国、分行业精准推送，吸引更多潜在采购商关注广交会。同时，为提升采购商参会体验，本届广交会还安排专人为重要采购商进行“一对一”服务指导，确保采购商“进得去、找得到、谈得起来”。

“从9月起短短三个月内，服贸会、第128届广交会、进博会三大国家级展会平台轮番登场，相辅相成，共同见证中国开放的新高度，也为国际社会提供了当下最为稀缺的交流渠道和平台资源。”该负责人说。

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