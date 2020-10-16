英方时限已至  英欧未来谈判或继续

15日原本是英国首相鲍里斯·约翰逊为与欧洲联盟谈妥“脱欧”后贸易协议所设最后期限。约翰逊当时说，如果到时不能达成协议，“双方应接受这一事实，然后继续前进”。

但据英媒披露，英方首席谈判代表、首相顾问戴维·弗罗斯特已建议约翰逊不要退出英欧未来关系谈判，理由是今后两周仍有可能谈妥协议。

【别放弃】

一名知情人士15日告诉英国《泰晤士报》，弗罗斯特认为，与欧盟谈妥协议并非完全不可能，只是想在本月内就长达500页的法律文书达成一致时间紧迫。在弗罗斯特看来，如果英欧双方都努力工作、转为每天谈判，协议仍有望达成。

《卫报》报道，弗罗斯特还建议约翰逊放弃9月初所设的谈判最后期限。知情人士说，约翰逊“几乎肯定”会接受建议，但英方需要看到欧方加紧谈判的意愿。

欧盟先前将10月底设为谈判最后期限。《卫报》说，如果双方都同意继续谈判，协议可能11月中旬达成。法国外交部长让－伊夫·勒德里昂本周暗示，谈妥协议的下一个目标场合是下月中旬欧盟峰会。

英国今年1月31日“脱欧”，目前处于与欧盟关系维持现状的过渡期。双方应在年底过渡期结束前谈妥涵盖贸易、安全等议题的未来关系协议，否则自明年起英欧贸易将退回至世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税，导致贸易成本增加。

英欧先前都坚称宁愿“谈崩”也不愿超越各自“红线”，不过双方近期表露让步迹象。专家预估，英国一旦“无协议脱欧”，会带来经济严重震荡。

【有得谈】

约翰逊14日晚与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩、欧洲理事会主席夏尔·米歇尔通电话。英首相府发言人对会谈评价“消极”，说约翰逊“注意到达成协议的意愿，但对过去两周未能取得更多进展表示失望”。

这名发言人同时说，约翰逊已告知冯德莱恩和米歇尔，将在评估15日召开的欧盟峰会结果后再采取进一步行动。

《泰晤士报》预期，约翰逊将研究德国总理安格拉·默克尔和法国总统埃马纽埃尔·马克龙等人在峰会期间表态，随后再就是否退出谈判作最终决定，不会早于16日，主要取决于欧盟能否就争议议题让步。《卫报》指出，英方期待欧盟领导层在峰会上批准双方谈判代表共同着手制定协议法律文本。

依据多家媒体披露的欧盟峰会闭幕声明草案，欧盟及成员国领导人会要求欧方首席谈判代表米歇尔·巴尼耶“加紧谈判”，以便在明年1月1日前执行贸易协议；但“围绕欧盟核心利益议题的进展仍不足以达成协议”。

欧盟多名外交官员告诉法新社记者，欧盟也有意谈妥协议，只是想看到约翰逊显露“诚心妥协”的迹象。其中一名官员以飞机着陆暗喻：“我们（双方）需要放下起落架，我们正接近跑道。他正考虑着陆还是仍待在1万米高空？”

【互让步？】

法新社报道，欧盟就未来关系谈判的三大主要关切是制定统一的公平竞争规则以及相应的监督机制，同时确保欧盟渔船继续在英国水域捕鱼。

目前英欧双方都把渔业争议视作谈判最大“绊脚石”。按照《卫报》的说法，法国认为英吉利海峡渔业权安排需要维持现状。在一片距离英国海岸6至12海里的水域，法国渔民目前有大约84%的鳕鱼捕捞份额。

不过，欧盟其他国家外交官暗示愿在更广范围水域寻找回旋余地，包括爱尔兰海和苏格兰地区周边水域。而法国等国希望用英国渔民的欧盟水域准入权“交换”欧盟渔民的英国水域准入权。

就其他关切，《卫报》说，英欧双方寻求共同制定“国内补贴管控”规则，可能允许两套不同规则并存、互动。英欧似乎已就设立第三方监督机构找到共识。

此外，英方已同意在执行欧盟环保、社会福利和劳工等规则时“不打折扣”，但欧盟仍希望建立弹性机制，允许双方协调相关基准。（海洋）（新华社专特稿）

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