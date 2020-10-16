继续灭火！非洲最高峰火灾连烧三天

非洲最高峰乞力马扎罗山大火连烧三天，截至13日仍未被扑灭。坦桑尼亚当局出动大约500人灭火，初步控制住火势蔓延。

坦桑尼亚国家公园管理局官员艾伦·基加兹13日在发布于社交媒体的一则短视频里说，本次山火的过火面积达到28平方公里，“我希望到今晚或者明天能完全控制住火势”。

乞力马扎罗山11日下午发生火灾，消防人员和当地人随即展开灭火，但是由于起火位置海拔较高以及大风天气、干燥因素，大火连烧三天仍未被扑灭。

管理局12日发布的照片显示，起火位置在半山腰。连日来，多张照片显示大火吞噬山上植被，浓烟缭绕。在附近小镇莫希，当地人能看到山间火焰滚滚。

起火点位于山间一处游客休息站附近。法新社报道，乞力马扎罗山有多条登山路线，其中两条路线途经这处休息站。

乞力马扎罗山素有“非洲屋脊”之称，每年接待大约5万名登山客，是坦桑尼亚最重要的旅游资源之一。与喜马拉雅山、安第斯山脉等知名高峰相比，乞力马扎罗山的攀登难度相对较低，受到广大普通游客的欢迎。

坦桑尼亚国家公园管理局1952年把乞力马扎罗山的海拔高度定为5895米，此后曾几次重测，1999年定为5892米，2008年为5902米，2014年为5899米。

管理局发言人帕斯卡尔·谢卢特特13日说，起火原因尚待查明。当地媒体报道，有人怀疑搬运工人在营地为登山客加热食物时不慎引燃干燥草地，酿成山火。

当地管理人员介绍，乞力马扎罗山往年也发生过山火，有的是因雷击触发，有的是因游客篝火引燃，但是火灾规模都不及本次山火。

坦桑尼亚自然资源与旅游部长哈米西·基格万加拉说，乞力马扎罗山大火“令他心碎”，“这座山是我们的宝贵遗产”。

不少人担心，乞力马扎罗山拥有独特的生态系统，是不少特有动物和植物的家园，山火可能对它们构成威胁。例如近期一些研究显示，山间雾气是某些树木存活的关键，尤其是在干燥少雨季节，雾气在树叶上凝成水滴、流入土壤中，使树木不致于枯死，而连日大火导致山间不再有雾气。

当地野生动物管理部门官员亚历克斯·基辛戈说，13日风势减弱，如果天气情况继续保持稳定，山火很快能够得到有效控制。据他所知，尚无人员因山火伤亡。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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