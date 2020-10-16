“中国在‘十三五’期间，经济发展呈现出巨大活力，并在推动经济全球化进程中发挥着日益重要的作用。”波兰《论坛报》总编辑皮特·卡济诺夫斯基日前在接受本报记者专访时表示。

“中国一直是世界经济增长的重要贡献者。让人印象尤其深刻的是，中国在经济社会快速发展的同时，在减少贫困、治理环境等方面也取得优异成绩。”卡济诺夫斯基曾担任波中议员友好小组主席，多次访问中国。他说，每次访问都能感受到中国正在发生的各种积极变化，在共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作（17+1）等合作机制推动下，“越来越多欧洲民众关注中国发展，对中国的认识也变得更加全面、客观”。

卡济诺夫斯基表示，受新冠肺炎疫情影响，世界经济面临二战以来最严重的衰退。作为全球第二大经济体，中国积极推动构建人类命运共同体，坚定不移维护经济全球化。中国成功控制住疫情，率先复工复产，努力确保产业链供应链稳定，稳步推进高质量共建“一带一路”，让经济全球化成果惠及更多国家和人民。“中国政府不断缩减外商投资准入负面清单，持续优化营商环境，让各国企业看到巨大机遇。尤其是2020年中国国际服务贸易交易会的成功举办和即将举行的第三届中国国际进口博览会等，让世界进一步看到中国坚定不移全面扩大对外开放的决心与行动。”

卡济诺夫斯基认为，疫情过后，世界经济发展将出现新形态和新路径，各国恢复发展经济的方式也各不相同。“我相信，中国将对世界经济作出更大贡献，中国的发展前景令人期待。”

卡济诺夫斯基曾参加人民日报社主办的“一带一路”媒体合作论坛。“媒体交流合作是促进民心相通的重要内容。近年来，媒体合作已成为中国与中东欧国家交流合作的亮点。相信日益密切的媒体交流，将为共建‘一带一路’提供更多民意支撑。”卡济诺夫斯基表示，未来《论坛报》将继续加强与中国媒体的合作，让更多波兰民众了解和认识中国。

（本报华沙10月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月16日 10 版）

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