共同谱写新时代中非合作论坛新篇章

今年是中非合作论坛成立20周年。习近平主席指出，论坛应时代潮流而生，伴中非合作而兴，不断走向成熟和完善，成为国际对非合作和南南合作的一面旗帜。20年来，论坛以共同发展为目标，以深化合作为宗旨，以互利共赢为原则，逐步发展壮大，取得显著成效。站在新的历史起点，中方愿同非方一道，秉持初心、继往开来，进一步巩固和加强中非合作论坛机制建设，推动共建“一带一路”走深走实，引领中非经贸合作高质量发展，为构建人类命运共同体树立时代榜样。

20年论坛综合效应日益扩大

中国和非洲友好国家共谋发展、同迎挑战，在世纪之交携手创立了中非合作论坛。20年来，论坛已经成功召开了三次峰会和七届部长级会议。习近平主席高度重视中非关系，连续主持论坛2015年约翰内斯堡峰会和2018年北京峰会，提出一系列中国对非洲政策新理念、新主张、新举措。近日，习近平主席与论坛非方共同主席国领导人就论坛成立20周年共致贺电，将论坛的作用和影响提升到了新的高度。

论坛成为传承中非友好关系的强大动力。从2000年首届部长级会议宣布建立“中非新型伙伴关系”，到2006年北京峰会宣布建立“中非新型战略伙伴关系”，再到2015年约翰内斯堡峰会宣布建立“中非全面战略合作伙伴关系”，论坛立足中非传统友谊，推动中非友好关系不断迈向新的高峰。在2018年北京峰会上，习近平主席全面阐述真实亲诚理念和正确义利观，提出共同打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体，为新时代中非友好关系发展指明了前进方向。

论坛成为推动中非务实合作的有效机制。从2000年首届部长级会议出台《中非经济和社会发展合作纲领》，到2006年北京峰会宣布实施8项举措，再到2015年约翰内斯堡峰会宣布实施中非“十大合作计划”，论坛推出了一系列深化对非务实合作、支持非洲发展的重大举措，并在中非双方的共同努力下得到有效贯彻和落实。在2018年北京峰会上，习近平主席宣布中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，在推进中非“十大合作计划”基础上，同非洲国家密切配合，未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”，擘画了中非共同发展的宏伟蓝图。

论坛成为中非集体对话的重要活跃平台。从2000年首届部长级会议举办“中非贸易与投资专题研讨会”，到2006年北京峰会举办“中非领导人与工商界代表高层对话会”，再到2015年约翰内斯堡峰会举办“中非装备制造业展”，论坛不断充实和拓展中非集体对话的广度和深度。在2018年北京峰会上，习近平主席宣布在华设立中国—非洲经贸博览会。2019年6月，首届中国—非洲经贸博览会汇聚中非政府、地方、智库、企业、金融机构等各方力量，共商合作大计，深化对接交流，取得圆满成功。

20年中非经贸合作成果丰硕

中国和非洲经济互补性强，双方在产业结构、市场需求、要素资源等方面各具优势，14亿人口的中国市场和12亿人口的非洲市场发展潜力巨大，经贸合作基础坚实、动能强劲。在论坛务实合作举措的引领下，中非经贸合作蓬勃发展，实现了历史性跨越，奏响了发展中国家团结合作的华彩乐章。

合作规模持续扩大。中国已经连续11年成为非洲的第一大贸易伙伴国，非洲已成为中国企业的新兴投资目的地。2019年，中非贸易额2087亿美元，是2000年的20倍。中国对非洲直接投资存量491亿美元，是2000年的100倍。非盟会议中心、蒙内铁路、阿卡铁路、中国埃及苏伊士经贸合作区、吉布提多哈雷新港等一批重大项目落地见效。

合作领域逐步拓宽。从商品贸易和发展援助，逐步拓展至产业投资、装备制造、工程建设、项目运维、电子商务、航运物流等广泛领域，构筑起全方位、立体式的合作格局。今年以来，新冠肺炎疫情给中非双方带来严重冲击，卫生健康领域成为中非经贸合作的新亮点。习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会，强调同非方一道实施好中非合作论坛框架内“健康卫生行动”，加快中非友好医院建设和中非对口医院合作，共同打造中非卫生健康共同体。中方向非洲53国和非盟提供物资援助，积极协助非方来华采购抗疫物资。

合作方式开拓创新。在论坛框架下，双方与时俱进，积极探索深化经贸合作的方式模式。经贸合作区、农业技术示范中心、中非发展基金、中非产能合作基金、自非洲进口贸易融资专项资金、非洲中小企业发展专项贷款等一批富有创造力的政策工具应运而生，成为中非经贸合作的响亮品牌。近年来，双方还在自贸区建设、投建营一体化、三方合作等领域开展了有益尝试，取得积极成效。

共创中非经贸关系美好未来

中国与非洲是命运与共、志同道合的好朋友、好伙伴、好兄弟，面对世界百年未有之大变局，更需要加强合作。中方将认真落实习近平主席与论坛非方共同主席国领导人共致贺电的重要精神，以中非合作论坛成立20周年为契机，与非方共同谋划论坛机制未来发展，推进中非经贸和抗疫等各领域合作，丰富中非全面战略合作伙伴关系内涵，推动构建更加紧密的中非命运共同体。

夯实合作平台，发挥好论坛引领作用。中方将秉持“共商、共建、共享”原则，充分调动论坛54个非方成员的积极性、主动性、创造性，应形势变化，探索论坛发展的新思路和新途径，不断丰富和完善论坛机制，增强论坛的凝聚力、影响力和感召力。进一步发挥论坛对中非务实合作的规划、引导、促进作用，为传承发展中非友好关系注入持久动力，为增进中非政治互信提供坚实保障，为巩固中非传统友谊筑牢情感支撑。

创新合作模式，做大中非经贸蛋糕。中方将把推动非洲实现自主可持续发展作为长远之道，加强中国“两个一百年”奋斗目标与非盟《2063年议程》的对接，深化“一带一路”国际合作，增强政策的针对性、资金的有效性，将合作重点向健康卫生、疫苗药物、改善民生等方面适当倾斜，更好惠及中非人民。在加快落实“八大行动”的基础上，着眼中非各自发展需求和双方人民的普遍愿望，设计和落实好今后一个时期论坛务实合作举措，共同挖掘中非经贸合作潜力。

提高合作质量，促进国内国际双循环。中国将推进更高水平开放，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为非洲国家提供广阔市场和发展机会。中方愿与非方共同反对单边主义、保护主义，维护多边贸易体制，维护产业链供应链畅通，共建开放型世界经济。中方将在论坛框架下支持非洲大陆自贸区、互联互通建设，既在贸易、投资等领域深耕厚植，又在数字经济、清洁能源、5G等领域加快培育新增长点，推动中非经贸合作转型升级和提质增效。

弱冠正芳华，未来更可期。中非合作论坛象征着团结，也象征着力量，孕育的是成果，更是希望。我们坚信，中非兄弟同心，其利断金，论坛必将迎来辉煌精彩的下一个20年，中非经贸合作必将迎来美好灿烂的明天，为实现中华民族伟大复兴的中国梦和非洲人民团结振兴的非洲梦作出更大贡献！

（作者为商务部党组书记、部长）

《 人民日报 》（ 2020年10月16日 10 版）

(责编：杨光宇)