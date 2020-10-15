原标题：外交部：美国有什么资格对他国人权状况妄加攻击指责?！

新华社北京10月15日电（记者潘洁）针对美国国务卿蓬佩奥指责中国政府“侵犯本国人民人权”并谈及中国宗教自由等问题，外交部发言人赵立坚15日说，美国自身人权和宗教自由状况劣迹斑斑，有什么资格对他国妄加攻击指责?！

赵立坚在例行记者会上说，中国政府高度重视保护和促进人权，奉行以人民为中心的人权理念，依法保护中国公民享有的各项权利和自由。

他说，新中国成立71年特别是改革开放以来，中国的人权事业取得了举世瞩目的成就。联合国人权理事会第三轮国别人权审议期间，120多个国家充分肯定中国在促进和保护人权方面取得的巨大成就，赞赏中国的发展进步为世界人权事业做出的重要贡献。日前，中国第五次成功当选联合国人权理事会成员。哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理与创新中心发布的调查报告显示，中国民众对中国政府的满意度超过93%。

“反观美国，自身人权和宗教自由状况劣迹斑斑。”赵立坚说，美国种族歧视、暴力执法、虐囚丑闻层出不穷，枪支暴力犯罪率常年高居世界第一，年均造成上万人死亡。美国早在2018年就退出联合国人权理事会，迄未批准《儿童权利公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》等重要人权公约。美国内少数族裔的宗教状况令人担忧。民调数据显示75%的美国穆斯林认为美社会对穆斯林有严重歧视。美国全国的清真寺数量还不及中国新疆一个自治区的十分之一。“美国有什么资格对他国妄加攻击指责?！”

他说，蓬佩奥出于意识形态偏见和一己政治私利，一再诬蔑抹黑中国，甚至不惜为“法轮功”邪教张目。蓬佩奥应尊重起码的事实，停止炮制各种涉华谎言，否则只会进一步损害自身信誉及美国国家形象和利益。

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