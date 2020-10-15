原标题：也门政府与胡塞武装启动大规模换俘行动

新华社科威特城10月15日电（记者聂云鹏 王薇）萨那消息：也门政府与胡塞武装15日开始大规模换俘行动，行动将持续两天，双方共计释放1081名战俘。

也门政府一名不愿透露姓名的官员告诉新华社记者，此次换俘行动将有681名胡塞武装人员和400名政府军士兵得到释放，整个行动由红十字国际委员会监督并负责具体落实。

在也门首都萨那国际机场，一架搭载获释的也门政府军士兵的飞机飞离机场，飞往政府控制区。

据胡塞武装控制的马西拉电视台报道，3架搭载被释放的胡塞武装人员的飞机当天从也门政府控制区飞抵该武装控制的首都萨那。

联合国也门问题特使马丁·格里菲思当天在社交媒体发文，对此次换俘行动表示欢迎，并希望此举有助于帮助更多战俘得到释放。

也门政府与胡塞武装代表9月27日宣布，双方已同意立即释放第一批1081名与冲突有关的被俘人员，从而启动该国历史上最大规模的释放被俘人员行动。

2018年12月，也门政府与胡塞武装在瑞典首都斯德哥尔摩举行和谈，双方就荷台达停火、交换被俘人员等重要议题达成一致。今年2月，也门冲突各方在约旦首都安曼就大规模交换被俘人员达成协议，以进一步落实双方在斯德哥尔摩达成的相关协议。

据报道，双方提出的换俘名单超过1万人，包括也门政府、胡塞武装以及沙特领导的多国联军等多方被俘人员。

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