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通讯：带智能“天眼”的CT、会移动的X光机——中国医学影像设备在伊拉克新冠医院挽救生命

2020年10月15日21:27  来源：新华网
 
原标题：通讯：带智能“天眼”的CT、会移动的X光机——中国医学影像设备在伊拉克新冠医院挽救生命

　　新华社巴格达10月15日电 通讯：带智能“天眼”的CT、会移动的X光机——中国医学影像设备在伊拉克新冠医院挽救生命

　　新华社记者张淼

　　新冠疫情全球蔓延，对卫生基础设施饱受战乱摧残的伊拉克更是挑战。

　　位于巴格达城东的新冠病毒康复中心，今年2月被指定为巴格达最早设立的3家新冠定点收治医院之一。今年三四月间，中国医疗专家组向这家医院援助了移动X光机和CT设备。疫情重压下，装上智能“天眼”的CT设备、会移动的X光机，在这家医院诊断患者、挽救生命的过程中发挥了重要作用。

　　目前，这家新冠病毒康复中心收治着100多名新冠患者，其中不少是危重症患者。在中国援建的CT检查室内，影像科医生穆罕默德·阿卜杜勒-侯赛因博士指着一名50岁男患者的肺部影像分析说：“这名患者肺部出现了毛玻璃样状态，这是新冠肺炎典型的CT诊断特征。”

　　医学影像检查有助准确快速评估患者肺部病变程度，成为制定治疗方案的重要依据。然而CT等医学影像设备在战后的伊拉克极为稀缺。经过为期数周的CT机房改造施工、设备安装调试与临床应用培训，中国援建伊拉克抗击新冠疫情的专用CT检查室，今年4月25日在巴格达的新冠病毒康复中心落成。当地放射科医生评价说：“这是伊拉克最好的CT检查室”。

　　“这台CT设备对我们医院的工作至关重要”，阿卜杜勒-侯赛因博士说，中国专家援助的这台CT设备扫描像素高，操作快捷方便，完成检查大约只用1分钟。

　　据中国专家组成员、上海联影医疗科技有限公司临床应用培训专家王桉铭介绍，针对新冠疫情，中国援助伊拉克的CT设备配备了“天眼”智能扫描系统，通过摄像头自动识别胸部扫描范围，无需进入操作间即可进行精准CT扫描，从而避免接触感染。

　　自CT检查室落成近半年以来，阿卜杜勒-侯赛因博士、CT操作员哈南·贾迈勒女士和团队其他4名成员为400多名患者提供了详尽的医学影像扫描和诊断。哈南介绍说，中国专家还为该医院援助了移动X光机，可将机器直接推进病房，通过控制面板操作，减少了接触感染风险。

　　巴格达大学毕业、有着8年医学影像设备操作经验的哈南表示，这样先进的医学影像设备在伊拉克是极少甚至可以说是唯一的，其最大优势在于可以远程操作。在中国专家组回国后，哈南与中方技术团队保持密切沟通。“碰到有什么疑问，我就用微信找桉铭和他的同事沟通”，哈南说。

　　中心负责人拉菲德·沙克尔说，中心成为新冠定点收治医院后，累计收治6000余名新冠患者。伴随伊拉克陆续解除宵禁等措施，六七月间伊拉克日均病例数大幅增长，中心收治的新冠患者数达到高峰，危重症患者也不断增加。

　　“关键时刻中国援助了重要的医学影像设备和防护服”，沙克尔对新华社记者说，“中国援助的CT、移动X光机、便携式超声波设备等对挽救生命、服务伊拉克民众发挥了重要作用。我们对中国的支持表示感激。”

　　截至14日，伊拉克累计确诊新冠病例413215例，累计死亡10021例，这两个数字均居阿拉伯国家首位。

　　从中国为伊拉克援助医学影像设备、核酸检测试剂，到中方向中东国家供应基础性医疗器械，再到中东多地正对中国产新冠疫苗进行临床试验，沙克尔认为，中国在全球抗疫中的重要角色不容忽略。

　　“你知道吗？这也是中国制造的，对帮助患者吸氧太重要了！” 沙克尔拿起医院中急需的储氧面罩说。

(责编：燕勐、杨牧)
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