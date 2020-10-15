原标题：外交部：深圳向世界展示了中国改革开放的磅礴伟力

新华社北京10月15日电（记者潘洁、王卓伦）外交部发言人赵立坚15日说，深圳向世界展示了中国改革开放的磅礴伟力，展示了中国特色社会主义的光明前景。作为一个拥有14亿人口、9亿劳动力、1.2亿市场主体的发展中大国，中国欢迎世界各国更多参与中国经济建设，构建共商共建共享共赢的新格局。

在当日例行记者会上，有记者问：中外媒体都广泛关注深圳经济特区建立40周年庆祝大会举行。有报道称，深圳是中国人民创造的世界发展史上的一个奇迹，是中国通过改革开放实现现代化进程的缩影，也是中国发展成为全球经济强国的象征。发言人有何评论？

“我注意到你是来自深圳卫视的记者，相信你对习近平主席出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会感到非常激动。我也收看了大会现场报道，心情也十分激动。”赵立坚说。

他说，深圳是改革开放后中国共产党和中国人民一手缔造的崭新城市，是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎。40年间，深圳GDP增长超万倍，从一个小渔村发展成为具有全球影响力的国际化大都市。

赵立坚表示，深圳经济特区建设和发展是中国改革开放的产物，也是中国改革开放发展成就的一个缩影。深圳今天的发展成就也离不开世界各国的共同参与。

“深圳坚持实行‘引进来’‘走出去’，积极利用国际国内两个市场、两种资源，以开放包容的姿态吸引了约三分之二的世界500强在此落户，实现了由进出口贸易为主到全方位高水平对外开放的历史性跨越，创造了伟大奇迹。”他说。

他表示，深圳向世界展示了中国改革开放的磅礴伟力，展示了中国特色社会主义的光明前景。展望未来，中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。

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