外交部：中国一贯致力于和平利用外空

人民网北京10月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

路透社记者：美国政府周三任命了一名高级人权官员作为“西藏事务特别协调员”，负责监督西藏人权问题。中方对此有何评论？

赵立坚：西藏事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。美方设立所谓“西藏事务特别协调员”完全出于政治操弄，旨在干涉中国内政、破坏西藏发展稳定。中方对此一贯坚决反对，也从未予以承认。

西藏各族人民是中华民族大家庭的一分子。西藏和平解放60多年来，经济蓬勃发展，社会和谐稳定，文化繁荣发展，各族人民团结互助，人民生活不断改善。包括藏族同胞在内的西藏各族人民享有充分的宗教信仰自由，各项权利都得到充分尊重和保障。我们相信西藏的明天一定会更好。

美方应停止利用涉藏问题干涉中国内政、破坏西藏发展稳定。中方将采取一切必要措施捍卫自身利益。

深圳卫视记者：中外媒体都广泛关注深圳经济特区建立四十周年庆祝大会举行。有报道称，深圳是中国人民创造的世界发展史上的一个奇迹，是中国通过改革开放实现现代化进程的缩影，也是中国发展成为全球经济强国的象征。发言人有何评论？

赵立坚：我注意到你是来自深圳卫视的记者，相信你对习近平主席出席深圳经济特区建立四十周年庆祝大会感到非常激动。我也收看了大会现场报道，心情也十分激动。

深圳是改革开放后中国共产党和中国人民一手缔造的崭新城市，是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎。40年间，深圳GDP增长超万倍，从一个小渔村发展成为具有全球影响力的国际化大都市。

深圳经济特区建设和发展是中国改革开放的产物，也是中国改革开放发展成就的一个缩影。深圳今天的发展成就也离不开世界各国的共同参与。深圳坚持实行“引进来”、“走出去”，积极利用国际国内两个市场、两种资源，以开放包容的姿态吸引了约三分之二的世界500强在此落户，实现了由进出口贸易为主到全方位高水平对外开放的历史性跨越，创造了伟大奇迹。

深圳向世界展示了中国改革开放的磅礴伟力，展示了中国特色社会主义的光明前景。展望未来，中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。作为一个拥有14亿人口、9亿劳动力、1.2亿市场主体的发展中大国，中国欢迎世界各国更多参与中国经济建设，构建共商共建共享共赢的新格局。

路透社记者：美国国务院周三对国际金融机构发出警告称，如这些机构同破坏香港自治的中方人员进行交易，将很快面临严厉制裁。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对、强烈谴责美方炮制的所谓“香港自治法”并根据该法制裁中方人员，已向美方提出严正交涉。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权说三道四、横加干涉。美方做法严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，进一步暴露出其破坏香港繁荣稳定、遏制中国发展的险恶用心。

美方应纠正错误，停止以任何方式干预香港事务、干涉中国内政。如果美方一意孤行，中方必将采取坚决反制措施，捍卫国家主权安全利益，维护中国企业和有关人员的合法权益。

《环球时报》记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥14日在记者会上称，美向世界粮食计划署提供了大量预算。美人道主义领导力活跃且良好。这与中国对全球食不果腹者的作为形成鲜明对比。中方对此有何回应？

赵立坚：首先，我对蓬佩奥对于中国的无端指责表示坚决反对和强烈谴责。作为世界上最大的发展中国家和负责任大国，中国长期同世界粮食计划署保持良好合作，积极在力所能及的范围内向计划署提供资金，支持其开展人道主义援助，提升全球粮食安全水平。2016年以来，中国政府共向计划署提供超过1.55亿美元捐款，双方共签署16份紧急粮食援助捐赠协议，为750多万人口提供紧急粮食援助。

新冠肺炎疫情暴发以来，中方积极响应联合国等国际组织倡议，回应相关国家请求，向受到疫情和蝗灾影响的有关国家提供技术支持和物资援助，并向十多个国家提供紧急粮食援助。同时，支持中国企业与粮食计划署合作在华设立临时仓库，迄已向100多个国家和地区运送大量抗疫物资。

粮食安全事关人类生存之本，也是落实2030年可持续发展议程的重要内容。我们呼吁各国加强合作，共同推动实现包括粮食安全在内的可持续发展目标。发达国家应按时足额履行官方发展援助义务，为发展中国家创造开放包容的发展环境，为发展中国家提供更多帮助。作为发展中国家，中方将继续同世界粮食计划署等各方一道，携手维护全球粮食安全，共同创造一个无饥饿、无贫困的世界。

最后我要强调的是，对别国甩锅推责无法掩盖自身抗疫不力的事实。大搞单边主义、毁约、退群对多边主义和国际合作的破坏更是有目共睹。在这些问题上，世界人民的眼睛是雪亮的，国际社会自有公论。

彭博社记者：有报道称，美国务院正寻求将中国的蚂蚁集团列入黑名单。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方一贯反对美国泛化国家安全概念、滥用国家力量，无理打压外国企业的霸权行径。美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，遵守国际经贸规则，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。中方将继续采取必要措施维护中国企业的正当权益。

澎湃新闻记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥14日在记者会上指责中国政府侵犯本国人民人权。此外，蓬佩奥还在美国国际共和研究所（IRI）谈及“法轮功”和中国宗教自由等问题，中方对此有何评论？

赵立坚：中国政府高度重视保护和促进人权，奉行以人民为中心的人权理念，依法保护中国公民享有的各项权利和自由。

事实胜于雄辩。新中国成立71年以来特别是改革开放以来，中国的人权事业取得了举世瞩目的成就。联合国人权理事会第三轮国别人权审议期间，120多个国家充分肯定中国在促进和保护人权方面取得的巨大成就，赞赏中国的发展进步为世界人权事业做出的重要贡献。日前，中国第五次成功当选联合国人权理事会成员。哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理与创新中心发布的调查报告显示，中国民众对中国政府的满意度超过93%。

反观美国，自身人权和宗教自由状况劣迹斑斑。美国种族歧视、暴力执法、虐囚丑闻层出不穷，枪支暴力犯罪率常年高居世界第一，年均造成上万人死亡。美国早在2018年就退出联合国人权理事会，迄未批准《儿童权利公约》、《消除对妇女一切形式歧视公约》等重要人权公约。美国内少数族裔的宗教状况令人担忧。民调数据显示75%的美国穆斯林认为美社会对穆斯林有严重歧视。美国全国的清真寺数量还不及中国新疆一个自治区的十分之一。美国有什么资格对他国妄加攻击指责?！

蓬佩奥出于意识形态偏见和一己政治私利，一再诬蔑抹黑中国，甚至不惜为“法轮功”邪教张目。蓬佩奥应尊重起码的事实，停止炮制各种涉华谎言，否则只能进一步损害自身信誉及美国国家形象和利益。

《南华早报》记者：美国宇航局宣布与七国签署《阿尔忒弥斯协定》（《Artemis Accords》），为探索月球制定规则，中俄两国均未参与该协定。中方对这一协定有何评论？

赵立坚：人类对宇宙的探索永无止境，探测月球是这一进程中的重要一步。中国一贯致力于和平利用外空，探索与和平利用外空是全人类共同的事业，并应该为全人类谋福利。

中国支持在现有外空规则框架内，在联合国平台讨论空间资源开发法律制度，确保相关活动符合1967年《外空条约》宗旨和原则。中国愿在开展月球探测过程中，继续与各方开展国际交流与合作，与各国携手努力，为人类和平利用外空、推动构建人类命运共同体做出更大贡献。

香港中评社记者：近日，澳大利亚媒体刊文称，澳战略政策研究所（ASPI）等机构和学者以所谓“学术和中立”名义发表的涉疆等报告缺少事实根据，完全没有学术价值，实质是在制造和散布虚假信息。文章称，ASPI虽自称独立和无党派智库，但背后实际由澳、美国防和外交机构以及西方主要军工企业资助。中方对此有何评论？

赵立坚：这不是我第一次回答类似问题了，也不是中外媒体第一次披露这个所谓“智库”的真面目了。一段时间以来，澳大利亚战略政策研究所的所作所为，遭到了包括澳大利亚国内有识之士在内的广泛批评。仅以该所的所谓涉疆报告为例，该报告声称通过卫星照片和所谓“目击证据”分析显示，新疆存在“关押少数民族的拘留设施”。但所谓的卫星照片只是一张互动式地图，“目击证据”也无从证实和溯源。该报告还称，新疆吐鲁番市、喀什市都存在“拘留中心”。但事实是，所谓吐鲁番市“拘留中心”实际上是当地行政机构的办公大楼，喀什市“拘留中心”实际上是当地高中等院校。这些在谷歌、百度地图中均有标注，大家可以查阅。这充分说明，在有关中国的事务中，澳大利亚战略政策研究所是在炮制和散布谎言、谣言和虚假信息，其实质就是要对中国污名化、妖魔化，损害中国的国家形象和利益。

人无信不立。澳大利亚战略政策研究所炮制虚假信息、恶意造谣抹黑中国，只会一次又一次地被事实和真相打脸，其险恶用心和企图只会在正义的阳光下原形毕露、无处遁形。相信国际社会越来越多的有识之士会坚定选择站在事实和真相一边，站在客观和公正一边，坚决对谎言说不。

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