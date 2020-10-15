王毅同泰国副总理兼外长敦举行会谈

新华社曼谷10月15日电（记者明大军 陈家宝）当地时间10月15日，国务委员兼外长王毅在曼谷同泰国副总理兼外长敦举行会谈。

王毅表示，中泰一家亲，是友好近邻。面对疫情影响，双方加强合作，克服困难，中泰关系展示出充分韧性和巨大潜力。今年7月，习近平主席同巴育总理通电话，就进一步加强团结合作达成重要共识，为双边关系提供战略指引，注入强劲动力。中方愿同泰方落实两国领导人共识，探索疫情防控常态化条件下合作的新思路、新重点，推动中泰关系在后疫情时期取得更大发展，更好造福两国人民，为地区稳定发展注入更多正能量。

王毅说，中方愿同泰方加强抗疫合作，开展疫苗和药物研发合作，在技术转让、生产、分装、采购等方面考虑泰方需求。尽早建立两国人员往来“快捷通道”和物资流通“绿色通道”，推动区域通道网络化。双方要积极推进共建“一带一路”，加快中泰铁路建设，早日同中国－老挝铁路对接，促进区域互联互通。中方支持泰“东部经济走廊”发展，愿推动“走廊”同粤港澳大湾区有效对接，鼓励中国企业参与相关项目建设，扩大双方产能合作，打造互利共赢典范。双方还要加强人工智能、云计算等高科技合作，培育壮大新兴产业。

王毅指出，中方愿同包括泰国在内的东盟各国共同努力，确保年内签署区域全面经济伙伴关系协定，开展数字经济和蓝色经济合作，筹备好明年中国－东盟建立对话关系30周年纪念活动，推动后疫情时期东亚合作再上新台阶。双方要落实好澜湄合作领导人会议成果，推动澜湄合作与“陆海新通道”对接，实现澜湄合作与三河流域合作战略相互促进、优势互补。中方愿同泰方加强多边事务沟通协调，携手践行多边主义，维护联合国权威，改善全球治理，共同维护国际社会和平稳定、公平正义和发展中国家正当权益。

敦表示，今年是泰中建交45周年。两国克服疫情影响，保持沟通交流，各领域合作进一步深化。泰方赞赏中方承诺将中国疫苗作为全球公共产品，希同中方加强疫苗合作，并早日建立人员往来“快捷通道”。泰方正稳步推进泰中铁路建设，支持泰中老铁路连通，希中方继续大力支持“东部经济走廊”建设，并加强双方在创新、可持续发展领域合作。泰方愿同中方加强国际地区事务协调，推动东盟－中国关系发展，促进全球团结抗疫和经济复苏。

双方还就共同关心的国际地区问题深入交换了意见。

会谈后，双方共同签署有关合作文件。

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