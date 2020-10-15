中国驻英大使：中英气候变化合作大有可为

新华社伦敦10月14日电（记者张代蕾）中国驻英国大使刘晓明13日出席英国议会跨党派中国小组气候变化问题在线座谈会时说，中国和英国是应对气候变化和环境治理的重要伙伴，双方合作大有可为。

刘晓明在题为“深化中英气变合作，共建美好地球家园”的主旨演讲中表示，2021年将是气候变化合作之年，中英将分别主办《生物多样性公约》第15次缔约方会议和《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议，这将是中英关系的大事，也将对全球气候变化合作和环境治理产生重要影响。

他说，中英应加强在新能源、低碳城市等领域合作，实现生态环境保护和经济高质量发展双赢；鼓励两国产业界在可再生能源、绿色金融、绿色“一带一路”等领域加强合作，助力两国绿色复产，带动全球绿色复苏。此外，中英应坚定维护多边主义，按照“共同但有区别的责任”、公平和各自能力原则，尽最大努力落实国家自主贡献，共同推动《巴黎协定》全面、平衡、有效实施，帮助发展中国家提升应对气候变化能力，深化应对气候变化国际合作，完善气候治理体系。

英国政府《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议区域大使布里斯托说，在新冠疫情背景下，各国推动经济复苏的同时，应继续履行气候变化承诺，推进可持续发展。气候变化合作是英中关系重要领域，其重要意义超越双边关系范畴，对应对全球性挑战具有重要影响。气候变化和生物多样性问题紧密关联，应协同解决。英方愿与中方一道，就办好两场会议加强协作，并加强绿色科技、太阳能、风能等领域合作。

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