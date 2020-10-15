英国6月至8月失业率创三年来新高

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英国国家统计局13日发布的数据显示，受新冠疫情影响，英国今年6月至8月的失业率创三年来新高，失业人口达到约150万。

英国《都市日报》援引国家统计局数据报道，今年6月至8月失业率为4.5%，失业人数比去年同期增加20.9万人，而3月至5月的失业率为4.1%。另外，虽然今年9月英国就业人数增加2万，但比3月时少67.3万。

国家统计局副国家统计师乔纳森·阿索指出，自疫情暴发以来，失业人数和求职人数剧增，而且近期遭解雇的人数“明显攀升”。

英国智库“工作基金会”说，放眼今年，9月就业机会出现“创纪录增长”，但与去年同期相比，就业机会数量降幅超过40%。

工作基金会负责人本·哈里森认为，随着英国出现第二波疫情，多数用人单位不会重新开始招聘，就业前景在今后数月将恶化，失业人数将进一步增加，找工作仍将十分艰难。

英国政府为稳定就业，在疫情暴发之初实施“工作保留计划”，向数百万名员工支付工资的80%，每人每月上限为2500英镑（约合2.2万元人民币）。这一计划原定7月底结束，现延长至10月底。

为确保今年冬季经济运行，英国财政大臣里希·苏纳克上周发布“工作保留计划”第二部分内容，包括酒吧、餐馆等用工机构如果受防疫隔离措施影响而关停，其员工可以获得三分之二工资。（王逸君）【新华社微特稿】

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