蒙古国捐赠三万只羊即将交接  官方纪录片中蒙跨境全程记录

2020年10月9日，捐赠羊活动系列直播录制与官方纪录片中蒙跨境拍摄在内蒙古自治区二连浩特全面展开。为了完整全面地记录和见证蒙古国赠华三万只羊的交接过程，官方纪录片《三万只羊传真情》国内摄制组已提前数日正式进驻二连浩特捐赠羊交接口岸。

据悉，为了完成这部展现中蒙两国建交71周年来守望相助、同舟共济的文化精品力作，出品方万羊传媒（宁夏）有限公司经蒙古国驻华大使馆同意并获得蒙古国和平国际投资管理顾问集团有限公司的全权授权后，协同境内外拍摄团队，分工协作，寻找牧民故事、展示蒙古自然地理和文化旅游资源。其中，蒙古国大剧院摄制组在疫情期间已全面展开蒙古国境内的摄制工作。

据摄制组透露，蒙古国和平国际投资集团和万羊传媒将携手众多主流媒体共同打造“官方纪录片+季播长视频+慢直播和移动直播+短视频”的全媒体传播体系。全过程、全景式、全方位记录这一活动，立体地、多层次、多角度地展现中蒙人民之间的深情厚谊，以达到立体传播、持续传播、深度传播的效果，使蒙古国捐赠三万只羊的事件在我国形成巨大的持久的影响力，展现中蒙两国的深情厚谊，以及不断发展和深化的战略合作伙伴关系，促进两国经济、贸易、文化等事业的深度合作，谱写两国人民世代友好的新篇章。

(责编：艾雯、刘洁妍)