IMF总裁呼吁国际社会加强合作建设更具韧性的经济

新华社华盛顿10月14日电（记者许缘 高攀）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃14日表示，全球经济前景正在改善，但复苏不全面、不平衡且不确定；国际社会应加强合作巩固经济复苏势头，建设更具韧性的经济。

格奥尔基耶娃当天出席2020年IMF和世界银行秋季年会时表示，新冠疫情将对经济造成长期伤害，加重债务负担，加剧金融脆弱性以及贫困和不平等。很多经济体可能数年内都无法回到疫情前的经济活动轨道。未来，疫情仍是主要威胁，不确定性极高。因此，“我们比以往任何时候都更需要强有力的国际合作”，以建设更具韧性的经济。

格奥尔基耶娃认为，全球各经济体制定政策时必须以保护生命和生计为优先，为实现经济持久复苏提供基础。同时，各经济体应加大公共投资，尤其是绿色项目和数字基础设施，以增加就业机会。此外，全球公共债务将达历史新高，各经济体有必要在中期内出台措施应对债务上升。

格奥尔基耶娃强调，国际社会尤其需要在新冠疫苗开发和分配方面加强合作，以加速全球经济复苏。她预计，如果全球医疗解决方案取得更快进展，截至2025年，全球收入将有望增加9万亿美元，进而帮助缩小全球收入差距。

IMF当天发布《全球政策议程》，提出三大政策优先事项，包括恢复信心、支持就业并促进增长，建设更具韧性的未来，以及共同支持最脆弱经济体和民众。

数据显示，自疫情暴发以来，IMF已向81个经济体提供融资，目前仍有1万亿美元贷款能力。同时，IMF考虑进一步调整贷款工具，以便更好支持成员。

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