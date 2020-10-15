人民网>>国际

IMF总裁呼吁国际社会加强合作建设更具韧性的经济

2020年10月15日14:08  来源：新华网
 

新华社华盛顿10月14日电（记者许缘 高攀）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃14日表示，全球经济前景正在改善，但复苏不全面、不平衡且不确定；国际社会应加强合作巩固经济复苏势头，建设更具韧性的经济。

格奥尔基耶娃当天出席2020年IMF和世界银行秋季年会时表示，新冠疫情将对经济造成长期伤害，加重债务负担，加剧金融脆弱性以及贫困和不平等。很多经济体可能数年内都无法回到疫情前的经济活动轨道。未来，疫情仍是主要威胁，不确定性极高。因此，“我们比以往任何时候都更需要强有力的国际合作”，以建设更具韧性的经济。

格奥尔基耶娃认为，全球各经济体制定政策时必须以保护生命和生计为优先，为实现经济持久复苏提供基础。同时，各经济体应加大公共投资，尤其是绿色项目和数字基础设施，以增加就业机会。此外，全球公共债务将达历史新高，各经济体有必要在中期内出台措施应对债务上升。

格奥尔基耶娃强调，国际社会尤其需要在新冠疫苗开发和分配方面加强合作，以加速全球经济复苏。她预计，如果全球医疗解决方案取得更快进展，截至2025年，全球收入将有望增加9万亿美元，进而帮助缩小全球收入差距。

IMF当天发布《全球政策议程》，提出三大政策优先事项，包括恢复信心、支持就业并促进增长，建设更具韧性的未来，以及共同支持最脆弱经济体和民众。

数据显示，自疫情暴发以来，IMF已向81个经济体提供融资，目前仍有1万亿美元贷款能力。同时，IMF考虑进一步调整贷款工具，以便更好支持成员。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved