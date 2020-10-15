人民网北京10月15日电 主题为“南非应用新技术抗击新冠肺炎疫情”第四届非洲讲坛近日以线下线上方式举行。讲坛主会场设在北京。中国非洲研究院常务副院长、中国社会科学院西亚非洲研究所所长李新烽主持了讲坛。来自中非双方相关院校和研究机构的专家学者等共计80余人参加了讲坛。

图为李新烽主持讲坛 中国社会科学杂志社记者杨崇海 摄

李新烽表示，2020年，新冠肺炎疫情在全球各地迅速蔓延，非洲也饱受新冠肺炎疫情的冲击，确诊病例不断增加。有关统计数字显示，自2020年2月14日埃及报告非洲首例新冠肺炎确诊病例以来，至今非洲共确诊150多万例新冠肺炎病例。南非已成为非洲大陆新冠肺炎疫情最为严重的国家。截至10月12日，南非的累计病例已超过693359例。新冠肺炎疫情在南非暴发以来，南非政府已采取封闭边境、取消航班、严格隔离和封闭等措施来应对疫情，并取得了一定的进展和成果。尽管最近南非逐渐放松了封闭措施和管控限制，但南非和世界仍面临可能出现的第二波新冠肺炎大流行的风险。

李新烽认为，中国和非洲在抗击新冠肺炎方面的合作表明，战胜新冠肺炎疫情需要国际社会的共同努力。正如中国国家主席习近平所说，“无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。”中南团结抗疫再次证明中南之间是真正患难与共的好兄弟。今年6月17日，习近平在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话。习近平主席表示，中国将同非洲国家共同拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作。包括南非总统拉马福萨在内的非洲国家领导人都积极响应了习近平主席的提议。中南之间将运用新技术和大数据控制疫情，推进两国疫苗研发等方面的深入合作。据悉，南非已在科学与工业研究理事会（CSIR）建立了移动实验室，利用手机和互联网收集和处理信息、跟踪疑似病例患者、调查传播渠道。中南在互赠医疗设备和医疗用品方面开展了卓有成效的合作，取得了可喜的成果。

李新烽指出，在2018年中非合作论坛北京峰会上，习近平主席宣布中国将在未来三年和今后一段时间重点实施“八大行动”，健康卫生行动就是其中重要一项。中国迅速响应支援南非抗疫的行动，使得南非对自身公共卫生体系恢复韧性坚定了信心。南非目前受到新冠肺炎疫情蔓延所造成的多重影响，加强中南在新冠肺炎新技术领域的合作，不仅为两国经济和社会复苏提供了新的机遇，也为国际社会作出了重要贡献。

图为第四届非洲讲坛北京主会场 中国社会科学杂志社记者杨崇海 摄

Grundling博士在演讲时表示，南非在疫情暴发之前就存在着经济形势低迷、收入差距大、失业率高、基础设施尤其是供电设施不足等问题，近十年来经济增长乏力。疫情暴发以来，南非国内的数字鸿沟这一矛盾日益显现。为此，南非需要推动经济转型，进一步完善基础设施，走上快速数字化的轨道。南非高等教育机构自疫情发生后，开始进行远程和在线教学，形成了混合教育平台。这些机构出台了一些具体举措，如向学生发放电子设备、提供免费数据流量、优化在线图书馆服务和资源等。南非高等教育也在疫情中得到了发展与进步，例如，远程教育的发展使师生现在可以在家学习和工作，高等教育采取了广泛的资源投入，学生在正常上课时间内外都可以回顾课程材料、提出问题、取得帮助等。不过，高等教育数字化产生的流量成本较高，限制了低收入公民受益于数字平台和数字技术，数字鸿沟进一步扩大。网络连接率仍然是一个问题，学生的入网率只有67%。南非的高等教育面临的新问题是，它已无法回到纯接触式的学习形式，只能改为混合的学习形式。所以，南非在面对数字化增强、经济挑战较大的情形下，开展国内与国际合作的必要性更加凸显。

Kevin Wall和Nico van BlerK在演讲时介绍了废水处理厂在南非应对新冠疫情中起到的积极作用。他们表示，自己所在的艾古莱尼（Ekurhuleni）水处理公司（ERWAT）是一家提供大规模废水输送和处理的市属单位。在新冠疫情暴发后，该公司参与了一个由大学、研究所、市政当局等机构合作开展的研究项目，利用基于废水的流行病学来检测废水中的新冠病毒，并监测新冠疫情在当地社区一级的发生情况。该研究项目一期证明了基于废水的流行病学这一概念，可以用于本地社区新冠疫情的监测，将检测市政废水和环境源作为一种用于微生物致病体的流行病学工具是可行的。目前，新冠病毒可以从进入处理厂的市政污水，以及取自医院和监狱的综合污水处理设施的样本中检测出来，并进行半量化。该研究计划的二期将对南非更多地点进行试点监控。由于新冠疫情的持续存在，且南非存在疫情二次暴发的可能性，这为社区将基于废水的流行病学作为工具应用于病毒早期检测提供了机会。

王于晨在演讲时介绍了南非应用大数据技术抗击新冠肺炎疫情的具体做法。他说，南非从今年3月底开始在全国范围内实施了“智慧型”封禁，对疫情进行了严格有效的管理。南非科学院建立了南非新冠数据采集中心。南非政府向各个省区的医疗人员发放两万多部手机，以确保各个城市的医疗团队从全国的9个省将数据传到大数据中心，应用大数据在网上对新冠疫情的病例进行实时发布。南非和中国在大数据方面进行了卓越的合作，尤其是华为公司，在南部非洲的抗疫过程中提供了重要支持。现在南非的疫情已经从5级降为1级。

王于晨指出，南非拥有非洲长度第一的公路网和铁路网，政府致力于利用云计算、大数据、物联网及人工智能等多种信息技术，对公路、铁路、航空、海运和城市公交系统进行智慧交通的一体化管理。智慧交通、智慧城市和智慧环境是一个有机整体，该体系涉及数字化交通运输系统、停车管理、交通拥堵的改善，以及环境问题的解决，从而避免疫情的迅速传播。智慧出行有关的智慧技术被运用到了此次抗疫之中。相关人员运用机器人、人工智能和卫星技术，监测疾病的传播情况，这一做法正在向整个非洲推广。目前，南非-中国交通合作中心正在与南非比勒陀利亚大学、南非智慧交通实验室和中国非洲研究院进行合作，就南非的智慧交通和智慧城市开展可行性研究。

首届非洲讲坛于2019年9月举办。中国非洲研究院会邀请在非洲有影响的专家和学者作为主讲人，在非洲讲坛上就非洲和中非关系发展中的重大现实问题发表专题演讲。（王南、陈丽娟、张梦颖）

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