《美国医学会杂志》研究发现美因新冠肺炎疫情死亡人数远超官方统计数据

美国当前累计新冠肺炎死亡病例已经超过21.5万，是世界上新冠肺炎死亡病例数最多的国家。

而在10月12日，美国媒体《今日美国》援引医学期刊《美国医学会杂志》发布的最新研究报告报道，2020年3月至7月期间，美国因新冠疫情持续暴发而死亡的实际人数比官方统计的要多出7.5万。

这篇研究报告由美国弗吉尼亚联邦大学的研究人员撰写。

报告指出，在2020年3月到7月期间，美国政府官方统计的因新冠肺炎死亡的人数超过15万人。但研究发现，因疫情死亡的实际人数超过了22.5万人。

报告显示，在疫情期间，除了因感染新冠肺炎直接死亡的人之外，还有其他患有如阿尔茨海默病、糖尿病和心脏病等基础性疾病的患者因不能得到及时的治疗而死亡，这类患者中的一些人也感染了新冠病毒，然而却没有被诊断为“新冠肺炎患者”。很多人在去世之后，死亡证明上甚至都没有显示其患有新冠肺炎。值得注意的是，这类死亡病例大都发生在美国新冠肺炎死亡人数最高的五个州。

约翰斯·霍普金斯健康保障中心专家阿达尔贾表示批评，这个研究充分说明了“美国联邦政府在疫情防控上的表现是多么糟糕”。

除实际死亡人数外，美国疾控中心前主任汤姆·弗里登此前也表示，美国新冠肺炎的实际感染人数比约翰斯·霍普金斯大学的统计数据高出很多，他估计有超过4千万美国人感染了新冠病毒，而美国的真实死亡病例数超过了25万人。他还预计说，在当前美国新增病例激增的情况下，到本月底，可能还将有超过2万人死去。

《美国医学会杂志》12日发布的演示动画显示了在2020年3月至8月期间，美国各州超额死亡率较高地区的变化趋势，其中颜色最深的红色代表最高值。超额死亡率是一个地区某段时间死亡人数与其他年份同期通常死亡人数相比的结果。研究显示，从3月至8月，美国全国死亡总人数为1336561人，比预期多出20％，其中超过六成是由新冠肺炎疫情导致的。

(责编：艾雯、杨牧)