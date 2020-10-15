外媒：中国经济强劲复苏 将增加占全球GDP份额

美国有线电视新闻网10月11日报道称，在很多国家竭力应对新冠疫情之时，中国经济正在强劲复苏。

美国有线电视新闻网截图

中国经济正在强劲复苏

9月15日，中国国家统计局发布的宏观经济数据指出，2020年1到8月全国规模以上工业增加值同比增长0.4%，增速实现由负转正。8月份，社会消费品零售总额33571亿元，同比增长0.5%，增速年内首次由负转正；环比增长1.25%，居民消费正在迎来疫情受控之后的加速恢复。国家统计局预计，2020年中国的实际国内生产总值（GDP）增速约为2.2%，第三季度、第四季度同比增速预计将达到5.3%、5.7%。世界银行10月5日公布的预测指出，受新冠疫情冲击，预计2020年全球经济将下滑4.7%，将是二战以来最严重的经济衰退。

美国有线电视新闻网认为，中国政府通过严格的封锁以及追踪病毒携带者路径的措施阻止了新冠病毒的传播，发放消费券刺激民众支出，云南、河南、四川、重庆、陕西和河北七省市推出了25万亿元重点“新基建”项目，实现了相对较快的经济恢复。在中国的国庆“黄金周”期间，旅游业消费有所回升。

世界银行的经济学家预计，2020年底，中国在全球国内生产总值中所占的比例将增长1.1个百分点。相比之下，美国和欧盟在全球国内生产总值中所占的比例将有所下降。

麦格理银行的首席中国经济学家拉里表示，中国经济在全球低迷中逆势增长，增加了其对全球经济的重要性，“中国的经济复苏势头非常强劲”。

中国国庆“黄金周”经济改善明显

根据中国文化和旅游部公布的数据，截至10月8日，有6.3亿中国人在“十一黄金周”期间外出旅行，达到去年同期旅行人数的79.0%。同时，“十一黄金周”期间中国游客的旅游收入实现4543.3亿元，恢复到去年同期的69.9%。拉里认为，这些数字“令人鼓舞”。“随着中国人的生活恢复正常，服务业消费也在恢复。”

美国有线电视新闻网指出，在节前，中国经济已出现回暖势头。“十一黄金周”期间中国政府公布的官方数据显示，服务业活动处于近7年来最高水平。财新集团9日发布的另外一项调查显示，9月份是过去十年来中国服务业增长最快的月份之一。财新集团高级经济学家王哲指出：“总体而言，中国经济仍处于疫情后的复苏阶段，正在快速增长。”

牛津经济研究院首席亚洲经济学家路易斯·库伊斯也表示：“外界以为全球供应链会远离中国。但实际上，至少目前看，中国成功摆脱了疫情，未受影响。”

(责编：艾雯、杨牧)