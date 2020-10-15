新华社利雅得10月13日电 专访：疫情防控有赖全球合作 中国经济复苏惠及全球——访二十国集团工商峰会主席优素福·贝尼安

新华社记者涂一帆

二十国集团工商峰会（B20）主席、沙特基础工业公司副董事长兼首席执行官优素福·贝尼安日前在接受新华社记者书面专访时表示，只有通过各国政府、多边组织和全球企业通力合作，才能有效控制新冠疫情。

贝尼安说，很清楚的一点是，要成功抗击疫情，必须开展地方、区域和国际合作，协调行动。这包括与多边组织合作，以确保相关政策公平公正并能惠及包括发展中国家在内的所有国家。一个运作良好、以规则为基础的多边体系有助于促进国际贸易和投资，并为所有参与者创造开放、自由和透明的环境。

他表示，全世界迫切需要各国领导人共同努力，团结应对疫情。各国政府应抓住这个机会，及时回顾和梳理各自经济复苏的相关政策、法规和支持措施，加快结构改革，维护全球市场经济的基本原则。

贝尼安说，作为二十国集团在工商界的官方机构，B20为应对疫情制定了政策建议，其目标包括通过确保开放的供应链和振兴具有战略意义的行业来维持金融稳定，以负责任和包容性的方式运用数字化技术等。

谈到中国经济率先从疫情中平稳复苏，贝尼安说：“我曾多次表示，中国人民在这场危机中各方面的努力让我深受鼓舞。正是由于中国人民的努力和付出，中国经济才实现了快速复苏。我们希望继续看到中国经济回升，这将为促进世界经济复苏做出重大贡献。”

贝尼安同时表示，全球经济的不确定性仍将持续一段时间，对商品和服务的需求可能要很长时间才能恢复至疫情前水平，不同行业间也将有很大差异。

“控制疫情带来的短期影响固然紧迫，但对环境可持续性和社会包容性的长期投资至关重要，我们现在比以往任何时候都更重视联合国2030年可持续发展目标，中国人民及中国企业能在帮助实现这些目标方面发挥巨大作用。”他说。

贝尼安还表示，沙特阿拉伯和中国在各领域开展了广泛合作，双边关系在地区和国际事务合作中不断向前推进。沙特担任二十国集团轮值主席国期间，中国声音备受重视，中国在B20工作中发挥了重要作用。“我想重申，来自世界各地工商界领袖的合作，以及中国各利益攸关方的广泛参与，丰富了我们的努力成果。”

他说，中国一方面乐于分享其最佳实践经验，同时也积极参与全球治理的方方面面，中国企业在B20工作领域都有很好的表现。例如，在数字化方面，中国多年来一直处于领先地位，在电子商务和数字支付等领域已取得出色成绩。

贝尼安表示，B20数字化工作组强调推动数字化转型的重要性，其政策建议旨在通过让每个人为数字化未来做好准备、促进创新与投资、保护数据隐私与安全等，加速实现数字化转型。

“在抗击疫情过程中，中国在互联网教育、互联网医疗等领域发展迅速，中国经验可以为其他国家提供借鉴。” 贝尼安说。

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