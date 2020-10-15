中国常驻日内瓦代表团媒体声明：美国站在了国际社会的对立面

人民网布鲁塞尔10月14日电（记者方莹馨）日内瓦消息：当地时间10月14日，中国常驻日内瓦代表团发表媒体声明指出，美国国务卿蓬佩奥10月13日对中国、俄罗斯、古巴当选联合国人权理事会成员进行大肆攻击，并自吹自擂，将美国粉饰为“世界上一支向善的力量”，其厚颜无耻，让人叹为观止。蓬的言论暴露出其一贯的自负、霸道和虚伪，再次凸显中美在人权问题上的根本差异。

中国坚持人民至上。中国政府始终坚持以人民为中心，将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持发展为了人民，保证人民当家作主，累计实现8.5亿人脱贫，建成了世界上最大规模的教育体系、社保体系、医疗体系、基层民主选举体系。今年中国将消除绝对贫困，全面建成小康社会。反观美国，种族歧视根深蒂固，警察暴力愈演愈烈，社会不公日益固化。弗洛伊德“我不能呼吸”道出了非洲裔美国人悲惨的心声，关押在拘留中心的移民及被迫与其分离的移民子女的非人道遭遇实际是种族主义结出的恶果。难道这就是美国的“向善”吗？

中国坚持生命至上。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国不惜一切代价保护人民的生命和安全，举国同心，取得抗疫斗争重大胜利。反观美国，政客们漠视民众生命健康，违背科学，违反常识，消极对待日益严重的疫情。一个号称拥有最先进医疗技术、最完善防疫体系的国家，竟导致800多万人感染，20多万人失去宝贵生命，这也未唤醒某些美国政客的良知，难道这就是美国“良好的人权记录”吗？

中国坚持国际合作。中国始终坚持多边主义，致力于维护以联合国为核心的国际体系，加入了几乎所有普遍性政府间国际组织和国际公约。中国一直在人权领域倡导对话与合作，始终积极、建设性参与人权理事会工作。反观美国，不加掩饰地大搞单边主义，唯我独尊，对国际机制合则用、不合则弃，不断毁约退群。如果说美国退出人权理事会证明了什么,那就是美国站在了国际社会的对立面，站在了历史错误的一边。

中国再次当选人权理事会成员，得到国际社会的普遍支持，充分反映了国际社会对中国人权事业发展以及中国积极参与全球人权治理的肯定。中国愿与其他成员国一道，继续积极建设性参与人权理事会工作，共同促进国际人权事业健康发展。我们奉劝美国走出冷战思维的怪圈，做好自己的家庭作业，摒弃对抗和施压，回到促进国际人权事业的正确轨道上来。

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